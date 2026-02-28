Shakira recupera '¿Dónde estás corazón?' en Ciudad de México e invita a Beéle para cantar 'Hips Don't Lie'

Shakira, en un concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. | Agencia EFE

Los planes de Shakira no cesan y este viernes la cantante colombiana volvió a llenar el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Dos días antes de su concierto gratuito en el Zócalo, la intérprete de Soltera regresó a este emblemático espacio donde durante 2025 actuó en 12 ocasiones vendiendo más de 780.000 entradas.

Cada noche fue especial para la cantante y esta ocasión no ha sido diferente. Shakira, que contó con Belinda, Grupo Frontera, Danna y Mariachi Gamma en sus anteriores citas, llamó para esta ocasión a Beéle, con quien lanzará el tema Algo Tú el miércoles 4 de marzo.

Los dos intérpretes colombianos, que ya han adelantado cómo suena su nueva colaboración, no interpretaron el tema sino que se subieron juntos al escenario para cantar Hips Don't Lie.

"Con ustedes, Beéle", dijo Shakira para presentarlo e inmediatamente los dos artistas de Barranquilla fundieron sus voces para interpretar el mítico tema de 2005.

No fue la única sorpresa de la noche porque Shakira regaló un momento más especial si cabe al recuperar en su setlist la canción ¿Dónde estás corazón?, que llevaba sin interpretar en directo desde 2019.

“Esta canción es la primera vez que la cantamos en esta gira. No la hemos podido ensayar mucho, pero no quería irme de México sin cantarla para ustedes, porque sé que se las debía", dijo para presentarla.

Los gritos de emoción del público se llevaron a tal nivel que casi no se escucha el inicio de la canción que había interpretado por última vez en un medley de la gira El Dorado Tour de 2018/2019.