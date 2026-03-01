Así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo de Ciudad de México

Shakira en el concierto gratuito del Zócalo de Ciudad de México en 2007 | GETTY

Las Mujeres Ya No Lloran Tour tiene previsto continuar haciendo historia. Antes de los conciertos que se esperan en Europa y Asia con esta gira, Shakira se deja caer por el Zócalo de Ciudad de México con un concierto gratuito que se espera sea multitudinario.

La cita se celebra el domingo 1 de marzo y podrá seguirse en todo el mundo, ya que el espectáculo será retransmitido en streaming.

Así lo confirmó la propia artista, muy ilusionada: "¡México de mi vida! Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado. Este 1 de marzo a las 20:00 estaré dando un concierto gratuito para todos ustedes en el Zócalo capitalino de la CDMX. Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración".

Será la segunda vez de Shakira en esta emblemática plaza de la capital de México: la artista ya pasó por allí en 2007 con un show que batió todos los récords.

Su primera vez en el Zócalo de Ciudad de México

Fue con Fijación Oral Tour cuando Shakira aterrizó en el centro histórico de la capital mexicana el 27 de mayo de 2007, con un concierto en el que bailó y entonó canciones como Estoy aquí, Antología, Hips Don't Lie, La Tortura, Suerte y Ciega, sordomuda, entre multitud de hits.

La artista se dio un gran baño de masas y se consolidó como una superestrella de México delante de 210.000 espectadores que no quisieron perderse esta cita gratuita tan especial.

Así, Shakira mostró su amor por México en todo momento. Un amor que fue correspondido con una placa de reconocimiento que le entregó la Primera Dama de México en aquel año, Margarita Zavala (mujer del presidente Felipe Calderón), en mitad del show.

El concierto gratuito, que duró más de dos horas, cerró su gira y batió el récord de asistentes en un espectáculo de la Plaza de la Constitución, quitándole el primer puesto al grupo mexicano Café Tacvba. Luego llegarían otros artistas que le quitaron el puesto a Shakira, como Justin Bieber en 2012.

El concierto de Shakira en el Zócalo de Ciudad de México en 2007 | GETTY

Shakira hizo historia con una vibrante experiencia que dejó el listón muy alto. Ahora, casi dos décadas después, la de Medellín volverá a conquistar esta plaza tan especial de Ciudad de México.