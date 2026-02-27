Shakira y Beleé adelantan un fragmento de su colaboración por el Carnaval de Barranquilla

Shakira y Beéle por fin deja escuchar su colaboración, una versión del himno del carnaval de Barranquilla Te olvidé . El dúo colombiano ha compartido con sus fans un fragmento del tema, del que ya grabaron el videoclip.

La colaboración de Shakira y Beéle ya es una realidad. Después de que los colombianos compartieran con sus fans imágenes en las que la de Barranquilla tatuaba al artista, el siguiente paso ha sido adelantar un fragmento de su canción a dúo.

Ya se conocía que los artistas habían estado grabado el videoclip de su featuring. "Al parecer, esta colaboración sería una versión de Te Olvidé, el himno del carnaval, que Shakira interpretó durante sus conciertos en Barranquilla", desveló El Colombiano.

Y esta versión tan especial se ha asomado en la última publicación de Beéle y Shakira. En el vídeo en blanco y negro que han compartido, se intuye que los artistas están en el estudio puliendo esta colaboración. De hecho, ante la cámara aparece tarareando y bailando la de Barranquilla, entusiasmada por esta nueva canción junto a su paisano.

Y, sobre todo, suena un fragmento de su featuring. En él se escucha a Shakira y Beéle con ritmo caribeño versionando Te olvidé, y a falta de escuchar la canción al completo podemos adelantar que será un hit pegadizo perfecto para bailar tanto en carnaval como en cualquier fiesta.

Esta colaboración es un sueño para los fans de los artistas colombianos, pues unen talento y patria con un himno de su tierra.