Shakira consigue un récord Guinness con su gira antes de anunciar conciertos en España

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en una de las más destacadas de la historia. Shakira se ha recorrido estadios por toda Latinoamérica y Estados Unidos para llevar su música y sus grandes performances ante su público de todos los rincones, y la colombiana continúa añadiendo fechas para este 2026.

Pero a la espera de que anuncie conciertos en España, la intérprete de Hips Don't Lie ya ha conseguido un gran récord. Según recoge Billboard, la superestrella se alza con un récord Guinness con la gira más taquillera de todos los tiempos entre artistas hispanos.

Hasta la fecha, Shakira ha recaudado en un año de tour 421,6 millones de dólares y vendió 3,3 millones de entradas en 86 shows. Ha superado así el Luis Miguel Tour 2023-2024, que consiguió en su totalidad 409,5 millones de dólares tras vender 2,9 millones de entradas. Y todo ello sin haber terminado todavía el tour.

Shakira reflexiona sobre este récord

"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España", expresa la artista para Billboard.

Shakira en Río de Janeiro con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Gtres

La colombiana reflexiona así sobre su trayectoria: "Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo".

Y echa la vista atrás: "La industria de la música ha crecido tanto en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera".

La artista tiene más conciertos este 2026 anunciados, y se espera que pronto desvele más fechas tanto por Asia como Europa, con una probable parada en España. "Por supuesto que voy a ir a España a cantar, me muero si no voy a España a cantar... Es un deber y un gran deseo poderme encontrar con mi público español, sé que va a ser épico", dijo Shakira para el Telediario.