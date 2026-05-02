¿Qué canciones cantará Shakira en Copacabana? El posible setlist de su concierto 'Todo Mundo no Río'

Lady Gaga protagonizó un show de dos horas y media ante más de dos millones de personas. El concierto de Madonna fue un espectáculo de 90 minutos ante 1,5 millones de fans. Y se espera que el desembarco de Shakira este sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana no sea diferente.

A la artista colombiana le sobran éxitos para que su actuación esté a la altura de sus predecesoras y la organización habla incluso de un récord de asistencia. Calculan que 2,5 millones de seguidores podrían asistir al concierto gratuito Todo Mundo No Río, que cuenta con un escenario de 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros.

Con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour entrando en su fase final —el 13 de junio arranca un nuevo periplo por Estados Unidos, la fase previa a su residencia europea en Madrid—, la cantante promete un espectáculo lleno de sorpresas, outfits nuevos, artistas invitados y también nueva música.

Las nuevas canciones de Shakira

Desde que terminó la primera parte de su gira mundial, Shakira ha lanzado tres nuevas canciones y no es descartable que las tres se sumen a su setlist.

De hecho, uno de los nombres que más suenan para acompañar a la colombiana en Copacabana es Anitta, su gran amiga con la que acaba de estrenar Choka Choka. Si se cumplen los pronósticos, sería la primera vez que las dos artistas interpreten en directo este tema que Anitta presentó en su visita al programa Saturday Night Live.

La canción que ya ha interpretado en directo y que podría volver a cantar en este concierto es ALGO TÚ, su homenaje a Barranquilla junto a Beéle que estrenaron en el Zócalo de Ciudad de México y que ya tiene videoclip oficial. ¿Estará el colombiano también en Copacabana?

El tercer tema sería Eurosummer, su recién lanzada colaboración con Zara Larsson, que forma parte del disco Midnight Sun: Girls Trip de la suec, y que las dos artistas también podrían cantar en el concierto Todo Mundo No Río. Al fin y al cabo, Shakira ha prometido un gran despliegue femenino durante el show.

Rihanna, música de Brasil e invitados brasileños

Los nuevos lanzamientos de Shakira serán probablemente las grandes novedades del setlist, aunque también suena fuerte Can't Remember to Forget You, su colaboración con Rihanna lanzada en 2014. El rumor lo ha extendido la propia Shakira, que publicó en Instagram un fragmento del videoclip de la canción al anunciar sorpresas para Río de Janeiro.

También es probable que incorpore al setlist otros temas, incluidas covers de artistas brasileños, como ocurrió en el concierto del 7 de febrero de 2025 en el Estádio Olímpico Nilton cuando versionó Mama África de Chico César.

Desde que empezó su gira, la cantante ha sumado al setlistcanciones significativas para el público de la ciudad o el país en el que tocaba —en Montreal, por ejemplo, interpretó Je l'aime à mourir— y por eso se espera que en este concierto ocurra algo similar. Del mismo modo, también ha contado con artistas invitados del país —en su último concierto en Medellín estuvo con Carlos Vives y en CDMX cantó con Danna—, de ahí que parezca tan clara la presencia de Anitta.

A lo largo de su carrera, la colombiana ha hecho dúos con varios intérpretes brasileños, entre ellos Carlinhos Brown, con quien cantó La La La para el Mundial de Brasil 2014, o Jota Quest, con quien interpretó una versión de su tema Día especial en portugués.

Shakira no suele cantar en portugués, pero ha traducido a este idioma tres de sus temas: Estou Aqui, Pés Descalços, Sonhos Brancos y el antes mencionado Dia Especial. Las dos primeras forman parte del setlist de la gira y probablemente estén también en este show, aunque la duda es si hará la versión en español o en portugués.

Algunas canciones confirmadas

Durante los ensayos del 1 de mayo en la playa de Copacabana, Shakira cantó con los hermanos Maria Bethânia y Caetano Veloso, quienes confirmaron su presencia en el concierto a través de redes sociales. Además, la colombiana interpretó varios temas que podrían sonar en el show, como Loca o Addicted to You.

O Que É O Que É , con Maria Bethânia

, con Maria Bethânia O leãozinho , con Caetano Veloso

, con Caetano Veloso La fuerte

Loca

Chantaje

Can't Remember to Forget You

Addicted to You

Objection (Tango)

El setlist de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Sin duda, será un concierto lleno de sorpresas en el que no faltarán los temas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. A sus nuevos lanzamientos musicales, la posible canción con Rihanna y la música brasileña habría que sumarle las canciones del setlist de su actual gira que repasamos a continuación.

Estos son los temas que formaron parte del 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México, el último antes de su gran despliegue en Brasil.