Shakira desvela que su éxito 'Hips don't lie' casi no se publica

Que la canción Hips Don't Lie de Shakira y Wyclef Jean es un éxito internacional por el que parece no haber pasado el tiempo, a pesar de haber cumplido 20 años, no hay nadie que lo ponga en duda.

Sin embargo, Shakira ha desvelado que casi no llega a formar parte de su disco Oral Fixation vol. 2,dejando al mundo sin uno de los grandes éxitos de la colombiana.

"Recuerdo que mi álbum ya estaba distribuido y entonces surgió esta idea y Wyclef y yo nos conocimos. Empezamos a trabajar en esta canción", ha indicado la autora durante su entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

"Lo más gracioso es que tuve un sueño, un sueño de lo más extraño sobre Wyclef", ha recordado ante la atónita mirada del presentado. "Entonces me desperté y mi manager me llamó y me dijo: ¿Sabes qué? Wyclef quiere trabajar contigo. Y yo le dije: No, no. No puede ser. Anoche soñé con Wyclef. ¿Por qué iba a soñar con Wyclef?".

"Tienes que creerme. Tienes que confiar en mí. Si lo haces, tendremos un éxito", ha explicado sobre la idea de recuperar la distribución original. "Lo hizo, reeditamos los álbumes y eso cambió mi historia".

Además, ha destacado que "la música latina no estaba en su apogeo como ahora en Estados Unidos (...) Al principio, muchas radios no querían poner 'Hips Don't Lie' porque les sonaba demasiado latina". Eso sí, la artista ha bromeado con que, desde el lanzamiento de la canción, mucha gente le llama "Shakira" dos veces por el verso del rapero haitiano.