Shakira trae el mejor regalo para sus fans: un EP con Ed Sheeran como colaborador de lujo

Hace 30 años, Shakira nos enamoró con su primer disco Pies Descalzos. Un álbum donde veíamos como la colombiana apenas empezaba en el mundo de la música. Temas como Estoy Aquí o Antología acabaron formando parte de la banda sonora de muchos. A han pasado tres décadas de ese álbum y otros 20 de su Fijación Oral con el que consiguió hasta cuatro premios Latin Grammys, entre ellos, la canción del año con La Tortura con Alejandro Sanz.

Con doce discos a sus espaldas, Shakira ha estrenado su EP con el que conmemora los aniversarios de Fijación Oral y Pies Descalzos, dos de los grandes discos de su carrera musical Un proyecto que consta del relanzamiento de cinco temas icónicos de dichos álbumes: Pies Descalzos, Antología, La Pared, Día de enero y Hips Don't Lie. Este último pone el brocho de oro con Ed Sheeran y con el cantante colombiano Beéle a través de un ensamble de 14 piezas y ligeros cambios en su letra con los que le dan una nueva vida a este clásico.

Un EP, disponible en Spotify, con el que da un giro a las canciones con una producción más cuidada y con la que mantiene la esencia de las canciones intactas.

"Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!" ha confesado la artista de Loba con este nuevo lanzamiento.

Ed Sheeran, el colaborador de lujo de Shakira

Este EP llega poco después de que la intérprete de Suerte estrenara Zoo, canción que pertenece a la banda sonora de la película Zootrópolis 2. Un tema en el que el británico ha estado inmerso en la composición. Esta serie de colaboraciones evidencian una amistad que se traduce en éxitos musicales.