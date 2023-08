Shakira no es la única: otros cantantes que también tienen estatuas

“Vamos a hacerle un reconocimiento a Shakira, en un par de meses estaremos develando una estatua de ella para que los barranquilleros se sientan orgullosos de ese referente de cultura, pero también para que vengan visitantes a hacer un ‘peregrinaje’, tomarse una foto, quedarse en un hotel e invertir en nuestra hermosa ciudad”.

Así anunciaba el alcalde de Barranquilla, la ciudad colombiana en la que nació la cantantede Te felicito, que su vecina más internacional iba a ser homenajeada a lo grande en su tierra.

El autor de la escultura será Yino Márquez, artista caribeño muy reconocido en Colombia, y hasta el momento sólo se sabe que se ha hecho en bronce y que medirá 6,20 metros de alto. La ubicación de este gigantesco reconocimiento a Shakira aún está por determinar y son los propios barranquilleros los que están decidiendo, mediante una consulta promovida desde la alcaldía, dónde se colocará la estatua.

Ahora bien, esta no es la primera escultura de Shakira en su ciudad. En 2006, se colocó a las afueras del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez una talla de cinco metros de altura de la colombiana posando con su guitarra.

Shakira no es la única que tiene estatua

Shakira es un ídolo musical en su tierra y en medio mundo, y son continuos los reconocimientos que recibe en cualquier lugar del planeta. Pero ella no es la única, muchos son los músicos a los que, en vida o ya convertidos en mitos tras su fallecimiento, se les ha querido rendir culto a través de estatuas que se han convertido en centro de peregrinaje.

Aquí algunos de los cantantes inmortalizados a través de tallas monumentales:

The Beatles

No fue hasta 2015 cuando la ciudad de Liverpool rindió homenaje a la banda más famosa de la historia en forma de escultura. Se conmemoró con ella el 50 aniversario de su último concierto en la ciudad británica que los vio nacer, celebrado en diciembre de 1965.

La obra, firmada por el artista Andy Edwards, fue un regalo del Cavern Club, la sala de conciertos donde la banda comenzó. La obra muestra a Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon vestidos de traje y paseando.

Este último también tiene una estatua en solitario frente al famoso pub Cavern que se colocó en 1997

Michael Jackson

El Rey del Pop no podía no tener su estatua homenaje… Y no una, tiene varias, pero tras la más importante hay una curiosa historia detrás. En 1995, la promoción del disco HIStory consistió, por sugerencia del propio Jackson, en colocar nueve esculturas gigantes en famosos emplazamientos de ciudades europeas: Londres, Berlín, París, Milán… La de Best, en Holanda, se quedó allí y se ha convertido en un punto de encuentro de los seguidores del cantante.

La escultura mide 9,75 metros de altura y está hecha con acero y fibra de vidrio.

Freddie Mercury

El líder de la banda Queenestá inmortalizado en una gran escultura de bronce de tres metros en la plaza del Mercado de la ciudad suiza de Montreux, donde vivió sus últimos años y que así le rindió su especial homenaje tras su fallecimiento en 1991.

Con el brazo en alto, en la orilla del lago Leman y con las montañas de fondo, el lugar se ha convertido en centro de peregrinación de los fans del artista.

Elvis Presley

Es el Rey del Rock, la leyenda de la música que más fervor ha arrastrado en la historia y se le ha homenajeado en cualquier lugar del mundo en forma de conciertos, calles, rincones o monumentos. Pero hay una escultura que es lugar de peregrinación por excelencia y está en la ciudad en la que nació, en Memphis, en Beale Street.

Se trata de una enorme estatua hecha en bronce, colocada en una plaza y en la que se ha inmortalizado a Presley con una guitarra y un gesto característico de la estrella cuando estaba sobre el escenario.

Bob Marley

En Kingston, la capital de Jamaica, el maestro del reggae tiene un museo habilitado en la que fue su casa durante años. A la entrada, una escultura del cantante, con el brazo en alto, recibe a los visitantes y fanáticos del cantante.

Jimi Hendrix

Otro mito de la música del siglo pasado, a pesar de su corta carrera, Jimi Hendrix, es venerado en su ciudad natal, Seattle, en forma de escultura que representa al músico cantando en un concierto.

Y en nuestro país, de Camarón a Raphael

Camarón de la Isla

La gran figura del flamenco es venerado en su tierra, Cádiz, y especialmente en San Fernando, localidad en la que nació. Además de una ruta por los sitios que inspiraron y formaron parte de la vida de Camarón, dos esculturas, una en el mausoleo del cementerio que está siempre llena de flores, y otra en situada en la plaza Juan de Vargas, se han convertido en dos de los sitios más fotografiados de la ciudad.

La escultura situada en la plaza fue realizada por Antonio Mota y muestra al cantaor sentado sobre el escenario bajo la atenta mirada de un niño.

Rocío Jurado

Igual que Camarón en San Fernando, la cantante de Chipiona es la gran estrella del pueblo que la vio nacer en Cádiz y el monumento erigido en su honor es uno de los rincones de obligada visita para los turistas. La escultura está en la entrada del Puerto Deportivo Pesquero de Chipiona y fue inaugurada en 1994.

​​

Además, cuando falleció en 2006, el cementerio de Chipiona también se convirtió en centro de peregrinación de sus fans donde su mausoleo, presidido por una escultura de la intérprete de Como una ola, es fotografiado por los turistas que allí acuden a homenajearla.

Lola Flores

Una avenida y un conjunto escultórico rinden homenaje a Lola Flores en Jerez de la Frontera (Cádiz), lugar en el que nació y del que siempre presumió.

La escultura, situada en una placita del barrio de San Miguel y fue inaugurada en 2003 y representa a la artista con el pelo suelto y los brazos abrazando su cuerpo, como si hubiese sido captada en plena actuación.

Raphael

El cantante jienense fue el encargado de inaugurar en 2021 la escultura que le homenajea en Linares, la población que le vio nacer. La estatua se yergue en la plaza del Ayuntamiento, justo enfrente del edificio de El Pósito, mide 2,80 metros y está realizada en vidrio reciclado.