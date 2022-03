¿Quién es Valeria Castro? Conoce a la cantante de 22 años que sedujo a Alejandro Sanz con sus covers

La cantante canaria Valeria Castro era una niña cuando supo que quería dedicarse a la música. Ahora, a punto de cumplir 23 años, asegura que comienza "a ver cumplido ese sueño de aquella niña de 10 años que quería basar su vida en la música".

El pasado 26 de junio de 2021 lanzó su primer EP, Chiquita, con tres singles como carta de presentación: Guerrera, Ay, amor y La Corriente.

Las tres sonaron en el concierto que la de La Palma dio el pasado 6 de febrero en el Circo Price de Madrid, dentro del INVERFEST, en el que subió a Alba Reche al escenario. Juntas cantaron Algo contigo, de Andrés Calamaro.

Valeria Castro comenzó a perseguir su sueño siendo muy pequeña. "Empecé estudiando en una escuela de música de La Palma y, si no hubiese crecido ahí, quizás mi amor por la música no sería el que es hoy. Empezar con cuatro años a tocar el piano y cantar fue clave, la infancia es una etapa muy bonita para desarrollar esas pasiones y que luego duren, ojalá, siempre", contó sobre sus inicios en una entrevista en Vogue.

Años más tarde, en 2015, dio un paso de gigante al abrir una cuenta en Instagram para subir covers de canciones muy conocidas. "Luego empecé en redes sociales, pero nunca reniego de dónde vengo y de mis orígenes porque son los que me han hecho ser como soy hoy. Las cosas no son fáciles, tienes que moverte, pero nunca olvidar de dónde vienes. Es lo que te hace mantener los pies en la tierra", aseguró en esa misma charla.

El día que sedujo a Alejandro Sanz

Entre las covers de Valeria Castro se incluyen Corazón partío o Desde cuando de Alejandro Sanz, que no pasaron desapercibidas para el cantante.

El de Moratalaz quedó prendado con su trabajo y lo dejó claro en Twitter.

"Cuando se unen talento y dulzura suceden cosas como ésta... no quien ojo a Valeria Castro", escribió Sanz, que luego invitó a Valeria Castro a un encuentro en Instagram que siguieron miles de personas en todo el mundo.

El artista madrileño no fue el único que quedó alucinado con su trabajo. También a La Oreja de Van Gogh le llamó la atención y así lo dijo en Twitter al escuchar su versión de La playa: "Gracias por tus palabras, tu voz y tu pasión contagiosa, Valeria".

Las covers de Valeria Castro

La lista de covers de Valeria Castro es larga. La canaria también ha versionado a Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Pereza, Luz Casal, Rosario o El Canto del Loco.

Su vídeo más visto es este de Copenhague de Vetusta Morla.

Colaboraciones con Beret, Nil Moliner y Tu otra bonita

Las covers abrieron el camino a Valeria Castro, a la que en 2018 llamó Beret para versionar Lo siento. El vídeo titulado 100 Millones de Lo Siento, en el que también colabora Belén Aguilera, acumula 18 millones de reproducciones en YouTube.

Dos años después, en pleno confinamiento, versionó Amelie de Pereza con Nil Moliner. Y después grabó la canción A poco con Tu otra bonita y Muerdo con Pedro Guerra y Tierra Sagrada.

Al hablar de los dúos de Valeria Castro no podemos olvidar el antes mencionado con Alba Reche o este otro que se marcó con su hermana Paulina en Santa Cruz de La Palma. Juntas cantaron una emocionante versión de Peces de ciudad de Joaquín Sabina.

'Guerrera', un homenaje a las mujers

Guerrera, Ay, amor y La Corriente son las tres canciones del primer EP de Valeria Castro. Aunque las tres están llenas de letras sensibles y comprometidas, destaca la primera por ser un homenaje a todas las mujeres. Así lo decía al promocionar la canción en Instagram.

"Pensé en los momentos más duros de sus vidas, en el trascurso de estas, y quería plasmarlo en una canción. El post que publiqué en Instagram sobre el tema lo escribí pensando en mi madre, pero también yo me vi reflejada. Vi a mi abuela, a mis amigas. Cuando la canción se lanzó me dije que lo primero que me gustaría que pensasen al escucharla es que la sintieran una canción para ellas, que se identificasen con ella", contó en Vogue.

"Aunque sea un poco triste, que también haga de refugio. Lo dice una parte del estribillo, que es ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera, como queriendo decir que, bueno, que sepamos que nos tenemos. Que son realidades parecidas para todas. El otro día también me escribía una chica que se sentía superidentificada y para mí eso es un sueño. Te das cuenta de que terminas escribiendo para la gente".

La Universidad, el plan B de Valeria Castro

Pese a que Valeria Castro está viendo cumplido su sueño, la cantante no levanta los pies del suelo. De hecho, tiene un plan B por si la cosa no sale bien.

"Ahora mismo estoy también en la universidad y siempre he tenido un plan B", contó en Vogue. "Soy muy soñadora, pero también realista y la música ha sido un sueño pero hay que trabajar por las dos vías. Me gusta ponerme retos y hacer ambas carreras (la musical y la universitaria) ha sido uno de ellos", aseguró la artista.

Ese plan B es la carrera de Biotecnología que estudia en la Politécnica. "No tiene nada que ver con la música, estoy ya en cuarto a punto de terminar algunas asignaturas", contó. "Ojalá no tener que usarlo y poder vivir de la música pero siempre me ha gustado ser muy exigente conmigo misma y este era un reto más. Pero cuando ves un mundo tan abierto como es la música tienes que explorarlo".