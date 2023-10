Ed Sheeran anuncia concierto en Tenerife, su única parada en España: fecha y entradas

El cantante y músico británico Ed Sheeran ha anunciado este viernes que el próximo mes de junio celebrará en Tenerife su único concierto en España dentro de su gira mundial Autum Variations, que arrancará en enero en Dubai y finalizará en septiembre en Chipre.

Aunque en la web oficial del artista no se ha desvelado la fecha, el medio local El Día ha podido saber que el concierto tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Estadio Heliodoro Rodríguez Gómez.

No será hasta el proóximo 6 de noviembre cuando se facilite más información sobre la venta de entradas, que previsiblemente se podrán adquirir desde las plataformas oficiales y la página del artista.

Otra de las citas más destacadas de esta gira es el paso del británico por Lisboa en el Festival Rock in Rio 20224. La de Tenerife será, de momento, la única parada del tour en España y la única oportunidad para ver al intérprete de Shape of You.

Con este tour, el cantante presenta su último álbum publicado,Autum Variations, el primero que no sigue la nomenclatura matemática. Un lanzamiento que llegaba solo cuatro meses después del cierre de esta saga con Substrack, uno de sus trabajos más duros y personales.

"Este es un álbum puramente para vosotros, los fans. No hay singles, ni vídeos, y está en mi propio sello, así que no hay presión para nada. Solo quiero que tengáis una banda sonora para el otoño que parezca un cálido abrazo. Espero que os guste. Os quiero", contó en su perfil de Instagram.