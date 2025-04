Ed Sheeran anuncia 'Old Phone' y canciones nuevas cada "dos o tres semanas" antes de 'Play', su próximo disco

Ed Sheeran no quiere pasar desapercibido con su nueva música. El británico salió a las calles de Estados Unidos para promocionar Azizam, el primer sencillo de su próximo disco, y ahora anuncia que publicará más canciones cada "dos o tres semanas", asegura en una entrevista para Call Her Daddy.

"Mi idea era que, como el álbum es tan amplio, no quería simplemente decir: 'Aquí está el sencillo. Aquí está el álbum'. Ahora está Azizam, hay una canción llamada Old Phone que sale en un par de semanas, y después de eso hay otra canción en camino", anuncia Ed Sheeran. "Grabamos todos estos vídeos y me centro menos en los momentos individuales y más en que la gente sienta la amplitud del disco. Estoy muy seguro de que alguna de las canciones funcionará, pero se trata más de publicarlos y que la gente escuche algo del disco antes de que salga".

Su octavo álbum de estudio, que se titulará Play, promete ser más divertidos que sus dos últimos trabajos. "Sigo pensando que son discos hermosos, pero siento que al salir de eso, de pasar por el dolor y todo ese tipo de cosas, necesitaba tener algo que se sintiera brillante, colorido y divertido. [...] Todo el disco tiene que sentirse divertido y emocionante", le comenta a Alex Cooper.

De momento, se desconoce el número de canciones que tendrá su nuevo álbum o la fecha de lanzamiento, pero sí se sabe cómo suena su próximo tema, Old Phone, el cual interpretó en directo en Ipswich (Massachusetts, Estados Unidos). "Conversaciones con mis amigos muertos / Mensajes de todas mis exs / Creo que esto era mejor dejarlo / Allí, en el pasado, donde pertenece / Siento una tristeza abrumadora / Por todos los amigos que ya no me quedan / Ver cómo mi familia se ha fracturado / Crecer y seguir adelante", canta en el estribillo.

Letra de 'Old Phone', de Ed Sheeran

I found my old phone today

In a box that I had hidden away

Nostalgia tryin' to lead me astray

Maybe I'll unwrite some wrongs

I charged the battery again

Combinations 'cause my passcode had changed

Opened up and saw familiar names

Now I wonder where they've gone

-

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

There, in the past, where it belongs

I feel an overwhеlming sadness

Of all the friends I do not havе left

Seeing how my family has fractured

Growin' up and movin' on

-

I found my old phone today

Arguments that I try to keep at bay

The ones who love me, I just push them away

Couldn't tell the difference from the leeches

My closed hand still holds some mates

But if I'm open, it gets smaller day by day

I can't tell if it is pleasure or pain

Tryin' to keep within my remain

-

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

There, in the past, where it belongs

I feel an overwhelming sadness

Of all the friends I do not have left

Seeing how my family has fractured

Growin' up and movin' on

-

I found my old phone today

So full of love, yet so full of hate

I put it back inside there from whence it came

Nothing good will come from regretting

Conversations with my dead friends

Messages from all my exes

I kinda think that this was best left

There, in the past, where it belongs

I feel an overwhelming sadness

Of all the friends I do not have left

Seeing how my family has fractured

Growin' up and movin' on

--

I found my old phone today