El truco de Ed Sheeran para evitar demandas por plagio

Ed Sheeran no quiere volver a enfrentarse a una demanda por plagio. A lo largo de su carrera, el británico ha recibido tres mediáticas denuncias por, supuestamente, copiarse de otros compañeros de la industria.

Le ocurrió con Photograph (2014). Dos años después de su estreno, los músicos de California Thomas Leonard y Martin Harrington pidieron a Ed Sheeran 17,6 millones de euros. Al final, el conflicto se resolvió con un acuerdo entre ambas partes.

También fue demandado por plagio por Thinking Out Loud (2014) por similitudes entre los acordes del tema Let’s Get It On (1973) de Marvin Gaye y el de Ed Sheeran. Al final, un jurado de Nueva York absolvió al británico.

El último caso, y quizás el más mediático, involucró a Shape of You (2017). El músico Sami Chokri le llevó a los tribunales por un supuesto plagio a su canción Oh Why (2015). Finalmente, Ed Sheeran volvió a ganar tras un juicio donde dijo: "Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros artistas", según Press Association.

La actual estrategia de Ed Sheeran

Para evitar más demandas, Ed Sheeran está grabando y publicando vídeos en su canal de YouTube que muestran el proceso compositivo y creativo de sus nuevas canciones. Así ha ocurrido con su tema Azizam, lanzado este viernes 4 de abril como el primer sencillo de su próximo álbum de estudio.