Shinova: "Hay una fuerza femenina en la música muy fuerte, que está posicionando a las mujeres donde les corresponde"

El pasado mes de octubre Shinova publicó 'Cartas de Navegación', su nuevo disco que nos presentaron con el single 'El Álbum' y más recientemente con 'Mirlo Blanco', que estrenamos en primicia en Europa FM.

Ahora la banda vizcaína acaba de iniciar su gira y hemos tenido el placer de charlar con Gabriel (voz) y Dani (guitarra) en los estudios de Europa FM para que nos expliquen cómo están viviendo esta nueva etapa.

A pesar de que la gira haya comenzado en febrero, en diciembre Shinova hizo unos acústicos con Europa FM por diferentes ciudades donde pudieron vivir las primeras impresiones con el público en este formato.

Esta primera toma de contacto no solo les ha servido para perfilar el setlist de su gira, si no que ha sido el motivo por el que han decidido que 'Mirlo Blanco' fuese el siguiente single: "Mirlo Blanco no era un single potencial o no lo veíamos como tal. Pero gracias a lo que hemos visto en directo y cómo la gente la ha hecho suya decidimos que sería un single más", nos cuenta Gabriel.

Nos hablan de su videoclip, que nos presentaron como "la historia del exilio del escritor José Ramón Almózar" y nos explican que se trata de una historia ficticia: "Queríamos concentrar en un solo personaje todas las historias que conocemos sobre el exilio de la Guerra Civil. José Ramón Almózar son muchas personas".

Y aunque los dos últimos años han sido los definitivos para que Shinova se de a conocer al gran público, lo cierto es que la banda lleva una década de trayectoria y muchas anécdotas en la carretera. Como la divertida historia que nos cuentan Gabriel y Dani de cuando "perdieron a su batería" después de un concierto en un pueblo de Segovia, en mitad de la nieve.

También nos explican qué música escuchan en la furgoneta cuando van de gira y hablamos sobre el cambio que ha habido de las artistas femeninas en la escena musical: "Está saliendo una fuerza femenina muy grande. Se están notando nombres como Zahara, Rozalén, que es alguien que está haciendo historia y nos parece una artista increíble; de nuestra tierra empieza a sonar Izaro, con una obra buenísima... Yo creo que las cosas están cambiando y se está notando otra energía", explica Gabriel. "No es tanto que estén saliendo si no que se está ayudando a que se posicionen en el lugar que les corresponde", añade Dani.

Aunque no solo nos hablan de los artistas y canciones que ya sabemos que les gustan, también nos revelan sus "vicios inconfesables" como que en la furgoneta "han sonado temazos de Backstreet Boys" e incluso Justin Bieber: "Hay un tema que nos dio muy fuerte por él, y hasta que no lo pusimos era un poco tabú: era Justin Bieber y 'Love Yourself'", nos confiesa Dani.

Además, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de dos canciones en directo: 'El Trayecto Natural', de las primeras de 'Cartas de Navegación' que salieron a la luz; y han decidido versionar nada más y nada menos que 'Un beso y una flor' de Nino Bravo. ¡Y les ha quedado genial! Dale al play en los vídeos a continuación para verlo: