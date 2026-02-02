Shinova publica un adelanto de 'Lo que podría salvarnos', el segundo tema de su próximo disco

Después del éxito de su gira El presente Tour con la que visitaron varias ciudades de España hasta finales del 2025, Shinova nos sorprende con un breve adelanto su próximo single Lo que podría salvarnos.

Por lo que podemos ver en el adelanto, el tema tendrá muy mensaje potente: "Hay algo muy grande / Muchísimo más grande / Que todas esas mierdas / Que creímos importantes / Hay algo muy grande /Infinitamente grande / Que podría salvarnos / O llevarnos por delante / Llevarnos por delante"

¿Qué será eso tan grande que podría salvarnos o destruirnos? ¿El amor quizás? Sea cual sea la respuesta, la descubriremos este miércoles 4 de febrero.

Este tema se encontrará dentro de su octavo disco, el cual aún no tiene fecha de estreno, pero del que ya pudimos escuchar en noviembre de 2025 su primer adelanto: Todo gira y vuelve.

El primer adelanto del disco

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que la banda Shinova publica un adelanto del proyecto en el que están trabajando, sino que en noviembre ya publicó su single Todo gira y vuelve.

Esta canción, como declararon en Cuerpos Especiales, era "el principio de algo nuevo" con el que "abre una historia" nueva.

Siguiendo su característico estilo, la canción de Shinova habla sobre desear lo mejor a esa persona especial con la que ya no estamos. En este tema y su videoclip enfoca además el amor como algo cíclico: Vivir junto a ese amor, cortar, volver a encontrártelo, revivir esa historia romántica... Básicamente, como dice el título, todo gira y vuelve.