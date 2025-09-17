Sidecars publica 'Lo que queda', el nuevo single de su próximo álbum 'EVEREST' | YouTube

El anuncio por parte de Sidecars hace apenas unos días del lanzamiento de su nuevo single, Lo que queda, había despertado una gran ilusión entre sus fans y la banda madrileña ha cumplido con las expectativas.

Una espera que se había hecho larga después de que el grupo de pop rock publicase antes del verano A cámara lenta, que resultó el primer adelanto de su próximo disco EVEREST.

Unos temas en los que Juancho, Dr. Gerbass y Ruly demuestran que están en plena forma musical y que mantienen toda la esencia que les ha aupado durante las últimas dos décadas como uno de los referentes del género.

"Nuestro nuevo álbum ya es prácticamente una realidad. EVEREST trata de avanzar, de dar un paso más, de no rendirse. Aunque cueste", indicaron en la publicación en la que adelantaban el lanzamiento de Lo que queda.

Ya solo queda esperar a observar cuáles son los próximos pasos de Sidecars hasta conocer a qué suena el conjunto de EVEREST, que estará disponible en reserva a partir del próximo 19 de septiembre.