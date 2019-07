Dj Snake, Sean Paul, Anitta y Tainy se unen para 'Fuego'

'Carte Blanche', el último disco de Dj Snake, acaba de salir a la venta y con él se ha estrenado el tema 'Fuego', en colaboración con Sean Paul, Anitta y Tainy.

'Loco Contigo' junto a J Balvin y Tyga es otro de los temas que escuchamos en este nuevo álbum, un featuring que ha conseguido altas cifras de reproducciones en muy poco tiempo. También encontramos en 'Carte Blanche' 'Taki Taki', un tema en el que Snake va de la mano de Selena Gomez, Ozuna y Cardi B. ¡Casi nada!.

Tracklist de Carte Blanche - “The freedom to do whatever one chooses”

Quiet Storm Feat Zomboy

When The Lights Go Down

Recognize Feat Majid Jordan

No More Feat Zhu

Made In France feat PMF (Tchami, Malaa & Mercer)

Enzo Feat Offset , 21 Savage , Sheck Wes & Gucci Mane

Smile Feat Bryson Tiller

Try Me Feat Plastic Toy

Loco Contigo Feat J.Balvin & Tyga

Taki Taki Feat Selena Gomez, Ozuna & Cardi B

Fuego ft Anitta & Sean Paul & Tainy

Magenta Riddim