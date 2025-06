Sonorama Ribera 2025 roza el lleno absoluto y anuncia una oferta limitada para entradas de día

La 28ª edición de Sonorama Ribera 2025, que se celebrará entre el 6 y el 10 de agosto en Aranda de Duero, está a punto de colgar el cartel de "completo" a dos meses de su celebración, lo que le confirma como una de las citas culturales más esperadas del año y del verano en España.

La demanda de abonos generales y VIP ha alcanzado cifras récord, con más del 85 % ya vendidos (más de 27.000 entradas frente a un cupo de aproximadamente 33.000). Ante esta excepcional acogida, Sonorama Ribera pone a la venta un número extremadamente limitado de entradas de día, con un precio de 35 €–45 € más gastos de gestión. Estarán disponibles en la página web del festival el lunes, 30 de junio, a partir de las 12.00 horas, y serán la última oportunidad de poder adquirir boletos a través de los canales oficiales.

Con más de 150 artistas confirmados, incluyendo nombres como Franz Ferdinand, Amaia, Viva Suecia, Barry B, La Raíz, Supergrass, Ginebras, Zahara y Arde Bogotá, esta 28ª edición consolida el festival como un referente de la música nacional e internacional. La programación, con conciertos en escenarios urbanos en Aranda de Duero y en el recinto, promete una experiencia musical intensa, diversa y emocionante.

Una vez agotadas las plazas por día, no habrá una segunda oportunidad. Quienes aún no dispongan de abono o entrada, han de mantenerse muy atentos a la web oficial y redes sociales de Sonorama Ribera si no quieren quedarse fuera. Desde el festival, recuerdan que la venta de entradas y bonos solo se realiza a través de sus canales oficiales y aconsejan precaución fuera de estos sitios de compra.