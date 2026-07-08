U2 sorprende a sus fans cantando en español 'Street Of Dreams' en Ciudad de México
La banda U2 ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de 'Street Of Dreams', el primer adelanto de su nuevo álbum que saldrá a la luz a finales de año.
U2 aparece por sorpresa en las calles de México interpretando su próxima canción, 'Street of Dreams'
Nueve años después de su último disco, U2 está de vuelta con Street Of Dreams, el primer adelanto de su nuevo proyecto. Para sorpresa de sus fans, la canción, en la que podemos escuchar a Bono cantando en español, ha salido horas después de que la banda la anunciase en sus redes sociales.
Producida por Jacknife Lee, quien ha trabajado en anteriores proyectos de U2, Street Of Dreams rescata el sonido inconfundible de la banda irlandesa. Con esta vuelta a sus orígenes nos presentan el que será su decimosexto álbum de estudio, del que todavía no conocemos nombre y que saldrá a finales de 2026.
El lanzamiento viene acompañado de un videoclip rodado en Ciudad de México el pasado mes de mayo. La banda aprovechó su estancia en la capital mexicana durante la final de la Street Child World Cup 2026 para grabar el videoclip en la Plaza de Santo Domingo, donde reunieron a cientos de fans a pesar de las pésimas condiciones climáticas. De hecho, para resguardarse de la lluvia, una familia les abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su apartamento.
Además de publicar un nuevo álbum, este año Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebran el 50 aniversario de la banda, que nació en septiembre de 1976, cuando Larry colgó en el tablón de anuncios del colegio Mount Temple Comprehensive de Dublín una nota escrita a mano que decía: “Batería busca músicos para formar una banda”. Y el resto es historia.
Letra de 'Street Of Dreams' de U2
God hear me shout
Lend your ear to my prayer
When I'm far from anywhere
Down to my last breath of air
God hear me shout
Lend your ear to my prayer
When I'm far from anywhere
Down to my last breath of air
La calle, calle de los sueños
All the doors are open on the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Broken are the chosen on the street of dreams
Be here
Be free
Be yourself
And then free me
Your fate?
(Gonna fight it)
Your trust?
(Won't be denied)
This bus?
(Gonna ride it)
To the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Justice, an obsession on the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Love in a procession down the street of dreams
Break out
Break through
Break in
Your dream needs you
Your life?
(Gonna find you)
Your fear?
(Not gonna blind you)
Random angels?
(Gonna guide you)
To the street of dreams
La calle, calle de los sueños
All the doors are open on the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Broken are the chosen on the street of dreams
Don't you give up on your dream for the many not just the few
Don't you give up and your dreams won't give up on you
La calle, calle de los sueños
Justice an obsession on the street of dreams
La calle, calle de los sueños
Love in a procession down the street of dreams
God hear me shout
Lend your ear to my prayer
When I'm far from anywhere
Down to my last breath of air