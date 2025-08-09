Alcalá Norte actúa por sorpresa en el Sonorama Ribera

Por segundo año consecutivo, Alcalá Norte ha sido uno de los protagonistas del Sonorama Ribera al convertirse en una de las bandas en actuar por sorpresa en el festival.

El grupo de indie rock se ha colado en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero (Burgos) a las 14:00 horas de este sábado, 9 de agosto, dando comienzo a la jornada cumbre del festival, con Europa FM como radio oficial.

Y es que cabe recordar que el Sonorama reserva algunas horas de actuaciones a artistas de los que no revela el nombre, para generar expectativas y animar al público a asistir y descubrir por sí mismo quiénes tocan en los ocho escenarios que forman la cita musical.

Durante semanas el grupo ha intentado disimular por redes sociales, asegurando incluso que en la fecha del Sonorama Ribera (del 6 al 10 de agosto) se encontrarían en Elche.

Pero con algo de descaro, Alcalá Norte compartió que estaba disfrutando de la música en directo desde Aranda de Duero los días previos a subirse finalmente sobre el escenario y deleitar al público por sorpresa.

Con la actitud que les caracteriza, el grupo formado por Álvaro Rivas, Carlos Elías, Laura de Diego, Jaime Barbosa, Juan Pablo Juliá, Pablo Prieto ha interpretado temas como La vida Cañón, La Sangre del pobre y La calle elfo, entre otras.

Alcalá norte se une a grupos como Franz Ferdinand, Rulo y la Contrabanda y Carolina Durante como uno de los protagonistas del festival de Aranda de Duero este 2025.