Spice Girls, muy criticadas por sus fans por su desastroso primer concierto juntas

A finales de los años 90, las Spice Girls se convirtieron en todo un referente musical, conquistaron las listas de ventas y triunfaron con su música en todo el mundo. Tras varios años de éxitos, las chicas empezaron sus carreras en solitario y, en 2007, volvieron a reunirse en una serie de conciertos.

Ahora, la mítica banda ha vuelto a los escenarios, pero su directo no ha gustado a los fans.

El 24 de mayo era una de las fechas más esperadas: empezaba una nueva gira de las Spice Girls en el estadio Croke Park de Dublín, donde asistieron 80.000 personas.

Durante el concierto, las redes sociales se llenaron de vídeos y fotos de Emma, Mel B, Mel C y Geri; Victoria Beckham decidió no formar parte de este reencuentro, hace tiempo que terminó su carrera musical.

Sin embargo, muchos de los comentarios hacían referencia a graves fallos de sonido y mostraban su enfado, ya que algunos se habían gastado más de 150 euros en la entrada.

Tras la polémica, la única Spice que ha pedido disculpas ha sido Mel B, que a través de Instagram Stories admitió sus problemas vocales y se comprometió a solucionarlos para su show en Cardiff.

The sound was absolutely awful.

I was in section 723 and it was shocking to have wasted €100 of hard earned money.

Sound people should be ashamed of themselves.