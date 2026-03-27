Tan Biónica anuncia su regreso a España con dos conciertos en Madrid y Barcelona

Tan Biónica lleva su pop rock argentino de gira internacional, con dos esperadas paradas en España este 2026 tras el estreno de su álbum El Regreso .

La banda argentina Tan Biónica volverá a España en otoño de 2026 con dos conciertos en Barcelona y Madrid con su nueva gira internacional.

El grupo actuará el 22 de octubre en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el 25 de octubre en Madrid Live Las Ventas, en lo que supondrá su reencuentro con el público español tras su paso por nuestro país en 2024, cuando colgaron el cartel de sold out en varias fechas.

Las entradas para estas dos citas en España ya están disponibles en Ticketmaster.

Así es Tan Biónica

Formada en Buenos Aires por Santiago 'Chano' Moreno Charpentier, Gonzalo 'Bambi' Moreno Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane, Tan Biónica se consolidó como una de las bandas más influyentes del pop rock argentino.

Su estilo, que mezcla pop, rock y electrónica, ha conectado con varias generaciones en Latinoamérica.

El grupo alcanzó gran popularidad entre 2010 y 2015 con discos como Obsesionario y Destinología, que incluyen algunos de sus temas más conocidos, como La melodía de Dios, Ciudad mágica y Ella.

Tras una pausa iniciada en 2016, la banda regresó en 2023 con la gira La Última Noche Mágica, que se convirtió en un fenómeno masivo con más de 550.000 entradas vendidas en 38 conciertos y varios estadios llenos en Argentina.

Ahora también vuelven a los escenarios con su nuevo álbum, El Regreso, el primero con material inédito en más de una década. El disco incluye diez canciones y colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, y tuvo una destacada acogida en plataformas digitales.

Con esta nueva etapa, Tan Biónica reafirma su posición dentro del pop rock en español y prepara su vuelta a los escenarios españoles con dos citas que prometen reunir a sus seguidores en directo.