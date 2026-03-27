Las novedades musicales más destacadas: Miley Cyrus, Beret, Ricky Martin y TINI y más

Es viernes, y eso significa que llegan las novedades musicales. Este 27 de marzo damos paso a la primavera con estrenos nacionales e internacionales perfectos para alterar la sangre.

El 20º aniversario de Hannah Montana nos trae el estreno de Younger You de la mano de Miley Cyrus, mientras que TINI irrumpe por segunda semana consecutiva con un lanzamiento bien acompañada de Ricky Martin, Vuelve. Además, Beret se propone hacer un hit con Hablo de ti. ¡Y más!

Younger You - Miley Cyrus

Los más nostálgicos están viviendo como locos la balada nueva de Miley Cyrus dedicada a su yo más joven, que la artista estrena por el 20º aniversario de Hannah Montana. En ella, la cantante reflexiona sobre su pasado y le lanza esta carta abierta a su versión de pequeña, aquella que cambió a toda una generación por la serie de Disney +.

"Mi yo joven ha amado celebrar 20 años de Hannah Montana con vosotros. Esta canción es vuestra como agradecimiento por la vida que hemos construido juntos. Os quiero siempre", comparte la artista.

Hablo de ti - Beret

En plena gira mundial, Beret se propone volver a hacer un hit con Hablo de ti. Continuando con su fiel estilo, el artista le canta al desamor y a su forma de sanar tras una intensa relación que ha llegado a su fin. Una canción para cantar a pleno pulmón con el corazón roto.

Sideways - Charlie Puth ft. Coco Jones

Charlie Puth y Coco Jones traen una dosis de R&B y Soul mezclado con Pop en Sideways, una colaboración que une a dos grandes artistas para cantarle a una relación que se tuerce, pero desde un punto esperanzador.

El featuring saca lo mejor de ambos músicos, y se trataba de un tema de lo más esperado desde que Puth lo cantara en directo antes de su estreno, pues la canción forma parte de Whathever's Clever!.

Vuelve - Ricky Martin, Tini y Los Ángeles azules

La cumbia es el nuevo estilo de TINI, que después de hacer bailar a todos con Dos amantes llega con Vuelve, una versión de lo más renovada del tema de Ricky Martin. La argentina se une al puertorriqueño, y junto Los ángeles azules vuelven a poner de moda esta icónica canción de 1998.

Vuelve forma parte de un nuevo proyecto de Ricky Martin, con el que el artista busca revisitar su repertorio con colaboraciones de figuras actuales.

Suenan como tú - Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal da un pasito más y salta al cine: la joven cantante pone su voz a la canción original de la película adolescente Boulevard. Suenan como tú es una profunda balada de amor en la que la artista le canta a ese romance tan intenso como el que protagonizan los protagonistas del filme, Hasley Weigel y Luke Howland.

La película Boulevard está basada en el fenómeno mundial homónimo de Wattpad, y la canción es un acompañamiento perfecto para esa historia de amor adolescente que ha magnetizado a tantos jóvenes de todo el mundo, muy especialmente de España y América Latina.