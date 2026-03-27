Quién es Daniel Illescas, finalista de 'El Desafío 6' y amante del buceo

Daniel Illescas es uno de los influencers españoles de viajes con más repercusión. El catalán triunfa gracias a su variado contenido en redes sociales, donde comparte imágenes debajo del agua, reflexiones y la gran relación que tiene con su abuela Carmen.

Daniel Illescas es uno de esos influencers que traslada a sus seguidores el bonito arte de viajar por todo el mundo.

Con 32 años, acumula más de 1,6 millones de seguidores en Instagram y 1,5 millones en TikTok, donde vuelca todas esas experiencias salvajes en países recónditos. Sus publicaciones dejan claro que es un gran aventurero, algo que está demostrando este 2026 en la sexta edición de El Desafío. Tanto es así que sus habilidades le han hecho convertirse en finalista del concurso junto a Patricia Conde, José Yélamo y Jessica Goicoechea.

De dependiente a 'influencer'

Sus hitos se deben a su talento para la imagen y las redes sociales, lo que le valió un hueco en la moda y la industria digital. El joven se inició en el mundo laboral muy pronto. Estuvo trabajando en el supermercado de un camping y, más tarde, como dependiente en una tienda de ropa.

Con solo 16 años abrió su cuenta de Fotolog, la red social que le sirvió de escaparate para que diversas marcas se fijasen en él y quisiesen ficharle para campañas de moda. A esa edad, el joven nacido en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) se sumergió en el mundo de la moda, el que ha compaginado desde entonces con otros proyectos.

Apasionado de los viajes y del buceo

En la actualidad, Daniel Illescas es uno de los rostros más asentados en marketing de influencers. Además, más allá de su presencia estética, Illescas ha sabido construir un relato personal que conecta con sus seguidores. Sus publicaciones muestran destinos exóticos y deportes de aventura, incluyendo numerosas inmersiones de buceo para descubrir el fondo del mar.

En 2020, viajó a las Islas Maldivas y compartió un vídeo contando toda la experiencia. Entre todas las actividades que realizó, el joven quiso destacar el buceo, uno de sus "deportes favoritos" cuando visita paraísos como ese. "En esta ocasión, pude bucear con mantas raya gigantes y con tortugas. Una experiencia inolvidable", explicó.

Antes de El Desafío, nunca había hecho apnea estática, aunque eso no le ha impedido superar el récord en esta prueba del programa con 4:47 minutos.

Pero Daniel Illescas no solo elabora contenido por placer o para mostrar sus viajes, también promociona productos deportivos, experiencias y, en definitiva, muestra un modo de vida aspiracional muy conectado con la naturaleza y la aventura. Comparte momentos íntimos, reflexiones sobre crecimiento personal y una narración constante de sus experiencias vitales. Además, antes de El Desafío, ha participado en otros proyectos televisivos como Mi fin de semana perfectoyMasterChef Celebrity.

Cumpliendo los sueños de su abuela Carmen

La separación de sus padres cuando era un adolescente lleno de inquietudes ha sido una de las cosas que más le ha marcado. En su autobiografía Be part of it, ha contado el cambio que supuso en su día a día. Su abuela Carmen se convirtió entonces en un pilar fundamental, tanto es así que incluso se fue a vivir con ella a su casa de Barcelona.

"Como consecuencia de la separación, mi vida cambió de golpe: mi madre se fue a vivir a una casa donde veraneábamos, en una pequeña localidad de apenas cien habitantes cerca de Castellón, y mi padre se marchó a Tordera, un pueblo de Barcelona, ya pegado a Girona. Mi hermano era pequeño, por lo que mi madre decidió llevárselo con ella, pero a mí, que ya era mayor, me dieron a elegir. Para un adolescente, irse a vivir a un pequeño pueblo no era una gran opción, pero escoger entre tus padres, tampoco (...) Así que mi abuela, la yaya Carmen, se ofreció a acogerme en su casa de Barcelona, en el barrio de Poblenou", escribió.

Así, para mostrarle su agradecimiento, el influencer se propuso comenzar a cumplir los sueños que ella nunca ha podido llevar a cabo. Carmen, llena de vitalidad y optimismo, aceptó el reto con energía.

Ir a la feria de Sevilla, ver China, viajar a Japón, visitar La Alhambra, conocer a Rosario Flores, subir en globo... No son pocas las propuestas que le dio a su nieto, que ya ha empezado a hacer realidad todos sus deseos.

Su novia, la modelo Katia Gutiérrez

Aunque una de sus novias más mediáticas fue la televisiva Laura Matamoros, el influencer mantiene una sólida relación hace ya un par años con la también influencerKatia Gutiérrez, con la que comparte la pasión por los viajes y la aventura.

Los dos trabajan como modelos de marcas de moda e incluso comparten campañas publicitarias para firmas como Zadig & Voltaire o Mo Eyewear. Tiene 24 años, ocho menos que Illescas.

Pese a no hablar demasiado de relación, fue en su cuarto aniversario cuando Illescas le dedicó unas palabras a su pareja públicamente: "Hoy celebramos cuatro años juntos, cuatro años de amor, de aventuras, de aprendizajes y de momentos que nos han convertido en lo que somos… un equipo inseparable. No solo somos pareja, somos amigos, compañeros de trabajo, cómplices de locuras y de sueños. Somos dos personas que se entienden a la perfección y que hacen de esta relación la más bonita del mundo"

"Gracias por estar a mi lado en cada momento, en las risas interminables pero sobre todo, gracias por no soltarme cuando más te he necesitado. Cuando mi camino se volvió difícil, ahí estabas tú, con tu amor, tu paciencia y tu fuerza para, recordándome que juntos podemos con todo y que soy más fuerte de lo que muchas veces puedo pensar", exponía a corazón abierto.

Así, reafirmaba: "Cada día a tu lado es un regalo y me has enseñado tantas cosas positivas que ahora soy mejor persona, aún nos queda muchísimo por aprender, por explorar y por construir, porque nuestro amor se reinventa, se fortalece y se llena de vida con cada nuevo día".