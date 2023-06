Taylor Swift advierte a sus fans sobre 'Speak Now Taylor's Version' antes de cantar 'Dear John': lo que no quiere que hagan

En su segunda noche de conciertos en Minneapolis con The Eras Tour,Taylor Swiftha tocado Dear John como canción sorpresa.

Se trata de un tema que recoge Speak Now, su tercer álbum de estudio que se publicó en el año 2010 y que todo el mundo relaciona con su ex, el músicoJohn Mayer.

Taylor y John salieron durante tres meses mientras ella tenía 19 años y el 32, algo que refleja en este tema y por eso, además de por la obviedad de incluir su nombre en el título, sus fans creen ciegamente que ese tema es por él.

Antes de cantar esta canción, Taylor Swift ha hecho una advertencia a sus fans sobre lo que no quiere que hagan tras el lanzamineto de Speak Now Taylor's Version:

"Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19 años excepto mis canciones. No saco este álbum para que sintáisla necesidad de defenderme en Internet contra alguien sobre él que creéis que podría haber escrito una canción hace unos 14 millones de años", ha expresado a sus fans.

La cantante llevaba desde 2011 sin cantar este tema en directo y espera que cuando salga el disco sus fans no ataquen a nadie para intentar defenderla a ella por redes sociales.