Taylor Swift anima el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 con una gran actuación

Las actuaciones durante eventos deportivos cada vez son más frecuentes, las más famosas son las del intermedio de la Super Bowl y la del All-Star Game, el partido de las figuras de la NBA; y este año en la Final de la Champions también quisieron darle un toque musical con Alicia Keys.

El último evento deportivo en apuntarse a esta la moda de llevar a un gran artista para atraer al público ha sido el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1, que tuvo lugar en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas) y contó con la actuación de Taylor Swift. La joven se lució con un concierto, el único que ha hecho durante este año, e interpretó temas como We Are Never Ever Getting Back Together o Fifteen.