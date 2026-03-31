Taylor Swift lanza por sorpresa el videoclip de 'Elizabeth Taylor'

Lo que era un rumor a voces ha resultado ser una realidad: Taylor Swift quería añadir un tercer videoclip en su era del disco The Life of a Showgirl, y tras The Fate of Ophelia y Opalite la artista ha estrenado por sorpresa el vídeo musical de su canción Elizabeth Taylor.

El tema es uno de los más destacados de su 12º álbum de estudio, pero lo que parece que los fans no esperaban era este lanzamiento sin anunciar, disponible en plataformas como Spotify y Apple Music.

El videoclip es un recopilatorio de imágenes de la actriz Elizabeth Taylor, en la que se inspira la canción de Swift. Tanto a color como en blanco y negro, la estrella de Hollywood aparece en fiestas glamurosas y ante la prensa, pero también en su tiempo libre.

Aunque se trata de todo un regalo para los swifties, todos esperaban que la estrella del pop se pusiera al frente de este videoclip.