Taylor Swift lidera el top de los 10 artistas más vendidos de 'Billboard' del siglo XXI

Billboard ha lanzado este 2025 con otro curioso ranking. Si bien el portal estadounidense especializado en música nos deleitó en 2024 con su top 25 de mayores estrellas pop del siglo XXI, ahora ha querido hacer una lista algo más objetiva y se ha centrado en las ventas de los artistas.

Beyoncé se proclamaba la mejor estrella del pop de nuestro milenio, pero si miramos las ventas musicales, hay otra artista que la adelanta por la derecha: Taylor Swift es la reina de la música vendida de los primeros 25 años de este siglo.

Para elaborar un top 10 de los artistas más beneficiados económicamente con su música, Billboard se ha basado en el desempeño de algunas de sus listas, como el listado de álbumes de Billboard 2000 o el de canciones de Billboard Hot 100 desde principios de 2000 hasta finales de 2024.

Antes de analizar los éxitos en ventas de Taylor Swift, desglosamos el top 10 artistas más vendidos de Billboard en el siglo XXI:

10. Usher

Usher ocupa el puesto número 10 de la lista de Billboard, pero su caso es el más antiguo: hizo su debut en clasificaciones semanales en 1993. Durante el primer cuarto del siglo XXI, el icono del pop/R&B consiguió cuatro álbumes número 1 en Billboard 200 y ocho canciones en el primer puesto del Hot 100 (cuatro nada menos que del famoso álbum de 2004, Confessions).

9. Bruno Mars

Bruno Mars debutó en la lista Billboard en 2010, y ahora ocupa el noveno lugar en los artistas que más han vendido en Billboard. Ha conseguido que Unorthodox Jukebox en 2013 se convirtiera en álbum número 1 en la lista Billboard 200. Además, ocho canciones ocuparon el primer puesto en la lista Hot 100. Cabe mencionar también que bajo el nombre Silk Sonic encabezó la lista Hot 100 de 2021 con Leave the Door Open.

8. Justin Bieber

Justin Bieber llegó a las listas de Billboard en 2009 a sus 15 años y con Usher de mentor. Desde ese momento acumuló ocho números 1 en total, tanto en la lista de álbumes Billboard 200 como el el listado de canciones del Hot 100. Entre todo ello destacan What Do You Mean?, Sorry y Love Yourself, los tres principales temas del álbum Purpose (2015). Así, se cuela en el puesto número 8.

7. Beyoncé

Beyoncé aterrizó en Billboard en 1997 como componente de Destiny's Child, y tanto en grupo como en solitario ha conseguido un séptimo puesto en este ranking. En total ha logrado ocho álbumes número 1 en Billboard 200, además de nueve canciones en el primer puesto del Hot 100. Entre los temas que alcanzaron la cima se encuentran Single Ladies, Irreplaceable, Crazy in Love, Cowboy Carter y Texas Hold 'Em.

6. The Weeknd

En el puesto 6 se posiciona The Weeknd, quien aterrizó en Billboard en 2011. Ahora cuenta con cuatro álbumes en la primera posición de Billboard 200 y siete canciones en la cima de Hot 100. Por supuesto, mención especial merece Blinding Lights, que en 2021 ocupó el primer puesto en Billboard y en muchos otros sitios.

5. Eminem

En 1999 Eminem debutó en las listas de Billboard. En esta lista ocupa el quinto puesto gracias a 11 álbumes reinando Billboard 200 y cinco canciones en el número 1 de Hot 100. Además, tiene un récord especial: el rapero ha conseguido llegar con 10 discos al primer puesto entre 2000 y 2020.

4. Post Malone

El el puesto número 4 se cuela Post Malone, que llegó en 2015 a la lista Billboard. A través del pop, el rock, el hip-hop y el country, el artista ha conseguido tres álbumes en el número 1 en Billboard 200, mientras que seis canciones alcanzaron la cima en Hot 100. Entre sus méritos destaca cómo F-1 Trillion fue lanzado en la cima de Billboard 200 en 2024.

3. Rihanna

Rihanna llegó con 17 años a las listas Billboard en 2005, y ahora se cuela en el tercer puesto de los artistas que más han vendido según el portal. En total ha logrado dos álbumes en el puesto número 1 de Billboard 200 y 14 canciones en lo más alto de Hot 100.

2. Drake

Rozando la cima se encuentra Drake, en el puesto dos. El artista entró en Billboard en 2009 y desde entonces ha conseguido un álbum en el primer lugar de Billboard 200 y 12 canciones en número 1 del Hot 100. Como curiosidad, el artista consiguió en 2021 convertirse en la primera estrella desde The Beatles en 1964 en conseguir los cinco primeros puestos del Hot 100 en una sola semana.

1. Taylor Swift

La reina ocupa el primer puesto de las artistas que más han vendido con su música en Billboard. Llegó a las listas en 2006, y ha conseguido 14 álbumes en el primer puesto de Billboard 200 y 12 canciones en lo más alto del Hot 100. Por supuesto, acumula varios récords: ha conseguido 59 puestos en el top 10 de Hot 100, la mayor cantidad obtenida por una artista mujer, y ha acumulado 86 semanas en el puesto número 1 de Billboard 200, convirtiéndose en la única solista en conseguirlo.