Taylor Swift para los pies a un boicoteador Kanye West

La guerra abierta entre Kanye West y Taylor Swift parece no tener fin y la Super Bowl de 2024 ha sido el nuevo terreno de combate entre los artistas.

Tal y como ha declarado el exjugador de fútbol americano Brandon Marshall en su podcast Paper Route, el rapero, autobautizado como Ye, habría comprado las entradasfrente al espacio reservado a la mediática cantante, buscando acaparar la atención en cada plano.

Como era previsible, la atención por parte de las cámaras hacia Taylor Swift fue constante durante la celebración del evento, no solo por su reciente triunfo en los premios Grammy, si no por ser la pareja de uno de los jugadores más relevantes en el terreno de juego, Travis Kelce.

Sin embargo, tal y como indica Marshall, todo apunta a que Swift pudo realizar un par de llamadas para evitar que el rapero -ataviado con una máscara coronada con un figura de Jesucristo- se ubicase tan cerca de su palco.

'En episodios anteriores...'

La polémica entre ambos artistas tiene su origen hace más de 15 años, cuando una joven Taylor Swift se alzaba con el premio al Mejor Video Femenino del Año por You Belong With Me.

Mientras la cantante recibía el premio de manos de Shakira, West decidió subir al escenario para desacreditar su videoclip gritando “estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar pero… ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!”.

Ya en 2016, el rapero no tuvo ningún escrúpulo en mencionar a Swift en la letra de una forma machista y despectiva Famous hacia Swift: “Siento que Taylor y yo podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra”.

Esta solo es la última polémica derivada de una relación que traspasa los límites musicales. Queda por ver cómo evoluciona y si Ye profundiza en esa obsesión hacia la artista con más premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de la historia.