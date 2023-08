Taylor Swift regala 'Cornelia Street' a México, una de las canciones más solicitadas durante 'The Eras Tour'

Taylor Swift canta por primera vez en 'The Eras Tour' 'I don't wanna live forever', su canción con Zayn Malik, al piano | GETTY

Taylos Swift ha cantado por tercera noche consecutiva en el Foro Sol de México.

La artista está viviendo un sueño y lo ha comentado varias veces en directo en sus shows en el país, revelando que ha soñado durante mucho tiempo en ir a México a cantar, y después de casi dos décadas de carrera, por fin ha puesto pie firme en CDMX con The Eras Tour, para el que fechó cuatro conciertos.

En esta tercera noche, la artista ha querido tener un bonito detalle con sus fans mexicanos y en agradecimiento por la espera de años para verla cantar en directo en su país, Taylor ha querido regalarles Cornelia Street, una de sus canciones más especiales y más solicitadas por sus seguidores de todo el mundo.

Además de Cornelia Street, el Foro Sol ha tenído la suerte de escuchar en las surprise songs You're On Your Own, Kid, una de las canciones favoritas de su álbum Midnights y de donde viene la tradición de hacer los friendship bracelets.

Pese a que no es la orimera vez que canta esta canción —ya lo hizo en el tramo norteamericano de la gira— los fans se México han sido unos afortunados por poder escuchar un tema que muchos ya daban por perdido, y es que es muy raro que Taylor repita canciones sorpresa en sus conciertos.

No hay duda de que los primero conciertos del tramo internacional serán tan inolvidables para los fans como para la propia Taylor.