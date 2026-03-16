Las teorías detrás del cambio de imagen en las redes sociales de Vetusta Morla: ¿un regreso tras el descanso o gira de despedida?

Vetusta Morla quiso darse un descanso con varios conciertos de despedida desde la sala La Riviera en Madrid en septiembre de 2024. La banda necesitaba parar un tiempo tras 25 años de carrera y mucha autoexigencia.

Durante este año y medio la banda formada por Pucho, Guille Galván, Juan Manuel Latorre, Jorge González, Álvaro B. Baglietto y David García se ha dado una tregua con la música, pero ahora varios movimientos en redes sociales han hecho sospechar de que algo nuevo está por venir.

El grupo ha cambiado su foto de perfil en redes sociales por la de un sofá vacío, el mismo en el que posaron en la sesión de fotos de su disco Figurantes. Además, en Instagram han subido tres posts de imágenes de público de sus conciertos en blanco y negro. Y tanto en la biografía de su cuenta como en esas publicaciones hay una frase clave: "Lo que no se ve es lo que da sentido a todo lo que está por venir".

Los fans no han tardado en relacionar este cambio y estas publicaciones por un regreso de Vetusta Morla a la música. Después de su álbum Figurantes el grupo podría llegar con canciones nuevas para su público. Y esa es la interpretación que se puede dar a dicha frase que está por todos lados: este tiempo ha servido para preparar un regreso a lo grande.

Por otro lado, el simbolismo de un sofá vacío para muchos ha sido interpretado como un regreso, pero para dar una gira de despedida de sus seis discos.

Lo que está claro es que Vetusta Morla echa de menos a su público, al que ha puesto en un primer lugar siempre y en sus última publicaciones en Instagram. Y pronto publicarán su próximo movimiento.