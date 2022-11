Thalía aclara la polémica: esto es lo que opina de Shakira y su canción 'Monotonía'

Thalía ha roto su silencio sobre la última polémica en la que se ha visto envuelta. La cantante mexicana ha aprovechado la rueda de los presentadores de los premios Latin Grammy 2022 para hablar de sus supuestas declaraciones sobre Shakira y su canción Monotonía.

"Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella", ha dicho la intérprete de Amor a la mexicana, a la que se ha señalado por criticar —siempre supuestamente— a la colombiana por usar la crisis con Gerard Piqué para dar pena y hacer música.

"Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Es parte de la familia", ha continuado Thalía, de la que se ha dicho siempre que tenía una mala relación con Shakira, y ha afirmado que "cuando estás bien entre amigas lo que inventen, lo que digan, no es tuyo ni te pertenece".

¿Qué dijo Thalía de Shakira?

La artista mexicana fue señalada hace unos días por, según varios usuarios de redes sociales, llamar "ridícula y dramática" a Shakira durante una transmisión en un directo. No hay registro de esas declaraciones que ahora ha negado la propia Thalía.

Según esos usuarios, Thalía atacó duramente la canción Monotonía, la colaboración de Shakira con Ozuna llena de dardos a Piqué.

"La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere”, dicen que dijo Thalía.

Las declaraciones cobraron fuerza porque, aparentemente, Shakira y Thalía nunca han mantenido buena relación. Los fans tienen esta teoría porque, siendo dos artistas latinas de éxito, nunca han colaboradora.

Al parecer estuvieron a punto de hacerla pero dicen (nunca confirmado) que Thalía dijo que tienen una forma distinta de vivir y sentir la música, y eso llevó a Shakira a dar un paso atrás.

Lo cierto es que no ninguna ha hablado de la otra y la única vez que Thalía habló de Shakira fue en la edición Fashion Rocks 2005 cuando dijo que la colombiana "es una talentosa y una mujer hermosa”. La siguiente ha sido esta vez para negar el supuesto ataque a Monotonía.