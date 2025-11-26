The Chainsmokers lanza un remix de 'The Fate of Ophelia' de Taylor Swift

Si pensabas que no se podía disfrutar más de The Fate of Ophelia, una nueva sesión del hit de Taylor Swift irrumpe en el panorama musical, y promete hacer bailar a lo grande.

El single principal de The Life o a Showgirl se convirtió en un gran éxito, gracias a su viralidad en redes sociales y su escucha en todos lados. Y mes y medio después de su estreno ya tiene una nueva versión con la que promete ser más pegadiza aún.

De la mano de del dúo The Chainmokers, The Fate of Ophelia ya tiene una versión electrónica perfecta para bailar en cualquier fiesta. El tema pop da un pasito más de la mano de Alex Pall y Drew Taggart, quienes se dieron a conocer en 2014 por mezclar EDM, pop y future bass.

Juntando el pop de The Fate of Ophelia y la electrónica del famoso dúo, los fans han aplaudido esta nueva versión. Y es que The Chainmokers vuelve a sus orígenes versionando temas, y qué mejor forma que con el hit de Taylor Swift.