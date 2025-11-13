Así es el traíler de 'The End of an Era', la serie documental de Taylor Swift sobre 'The Eras Tour'

Si Taylor Swift se erigía como una showgirl durante su gira The Eras Tour, ahora muestra su lado más personal en el tráiler de The End of an Era, la serie documental de Disney+ con seis capítulos que indagan en la vida de la estadounidense detrás de bambalinas.

"Honestamente, no puedo pensar en una mejor manera de celebrar mi (casi) cumpleaños que revivir The Eras Tour contigo", ha escrito Taylor Swift en redes sociales al compartir el tráiler. "¡Esta vez iremos tras bastidores! The End of an Era, una docuserie de seis episodios detrás de cámaras, se estrena en Disney+ a partir del 12 de diciembre". Al día siguiente, el 13 de diciembre, la estadounidense cumple 36 años.

En el tráiler de The End of an Era aparece sin maquillar y junto a otros grandes artistas que también subieron a los escenarios de la gira. Sabrina Carpenter y Gracie Abrams hacen cameos como teloneras, mientras Ed Sheeran o Florence Welch aparecen como invitados a los shows. También hacen acto de presencia su (ahora) prometidoTravis Kelce, el equipo profesional de Taylor Swift, el cuerpo de baile o sus padres Scott y Andrea Swift.

"A la gente le gusta hablar de fenómenos", dice Taylor Swift en voz en off. "Casi como si las piezas encajaran, como si simplemente hubiera sucedido. The Eras Tour no fue cuando todas las piezas encajaron. Esta gira fue simplemente cuando cada uno de nosotros, que habíamos trabajado tanto, avanzando poco a poco, llegamos al punto en que todos encajamos".

Los dos primeros capítulos de The End of an Era se estrenan el 12 de diciembre en Disney+. A partir de ese día, verán la luz otros dos episodios cada semana hasta completar la docuserie. Este estreno llega poco después del lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, escrito durante los conciertos de esta misma gira.

The Eras Tour, que tuvo lugar entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, se convirtió en la más exitosa de la historia de la música y en la primera en superar los dos mil millones de dólares de recaudación.