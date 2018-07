The Script publica su nuevo single ‘Superheroes’

La banda irlandesa The Script vuelve a la escena musical con Superheroes, primer sencillo de su cuarto disco de estudio No Sound Without Silence . El nuevo trabajo del grupo autor de Hall of Fame saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre.

La canción mantiene el estilo que caracteriza al grupo una canción pop con mucha fuerza. El trío formado por Danny O’Donoghue (voz), Mark Sheehan (guitarra) y Glen Power (batería) han compuesto gran parte de las nuevas canciones de este trabajo en el estudio de grabación móvil construido en el autobús que les llevó de gira presentando su último disco #3. Una vez acabado, el tour The Script se encerraron en los estudios de Londres y Dublín para acabar de dar forma al nuevo material.

The Script conoció el éxito con su primer single The Man Who Can’t Be Moved. A lo largo de su carrera, The Script, ha venido más de 20 millones de discos. El primer single de #3, Hall Of Fame con Will.i.am vendió 5 millones de copias y el video registra más de 135 millones de visitas.