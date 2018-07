The Wanted estrena 'Walks like Rihanna', su tercer single

The Wanted ha estrenado la canción Walks like Rihanna, que ya estaba dando de hablar antes de haber sido escuchada por la polémica letra de su estribillo. ¿Un ataque a la de Barbados?

"No puede cantar / No puede bailar/ ¿Pero a quién le importa? / Ella camina como Rihanna". Este es el estribillo de Walks like Rihanna, el nuevo single de The Wanted.

Desde luego por la letra no es precisamente una oda a la cantante, pero quizá les sirve para promocionarse en Estados Unidos donde no han vuelto a triunfar desde Glad you came. El tema ha sido escrito por Dr. Luke, que ha trabajado anteriormente con artistas como Britney Spears, Katy Perry o Kelly Clarkson.

Walks like Rihanna sería el nuevo single del tercer álbum de la banda, que ya debería estar publicado.

De momento, la de Barbados no se ha pronunciado respecto a esta canción, lo que si ha hecho ha sido anunciar el cuarto single de Unapologetic. Tras dos baladas como Diamonds y Stay y un tema más urbano como Pour it up, del que no ha hecho ni videoclip; Rihanna vuelve a las pistas de baile con Right now, junto a David Guetta.

Escucha Walks like Rihanna de The Wanted: