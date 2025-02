Todas las actuaciones musicales de los Premios Lo Nuestro 2025

La música latina vivió este jueves su gran fiesta con la celebración de los Premios Lo Nuestro 2025, que tuvieron lugar en Miami y que contaron con Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía como presentadoras.

Fue la noche de Shakira, que recibió cinco galardones de los nueve a los que estaba nominada, y de Carín León, que obtuvo cuatro.

Y fue también la noche de recordar a Paquita la del Barrio, fallecida el pasado lunes 17 de febrero a los 77 años, y a quien rindieron homenaje en una emocionante actuación el cantante y compositor Pepe Aguilar junto a sus hijos Ángela y Leonardo.

Los números musicales fueron el hilo conductor de la gala, en la que sonaron por primera vez en directo las canciones First Love de Will Smith e India Martínez o Hoy no me siento bien de Grupo Frontera y Alejandro Sanz. También se celebró la figura del compositor Manuel Alejandro, en cuyo homenaje participaron Laura Pausini, Niña Pastori, Alejandro Sanz y Carín León, y se recibió telemáticamente a Shakira, que entró desde Barranquilla para cantar Última. Su número musical fue uno de los más esperados de la noche.

El homenaje a Paquita Salas de Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar

Acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela, el cantante Pepe Aguilar rindió tributo a la cantante mexicana Paquita la del Barrio. "Su voz fue un eco en el alma de nuestro pueblo, y su valentía al contar historias abrió camino para muchas generaciones", dijo el cantante de regional mexicano antes de la gala.

India Martínez, Will Smith, Thalía, Miami Sound Machine y DJ Khaled - First Love

Los Premios Lo Nuestro han sido la primera vez sobre un escenario de First Love, la canción del disco Based On A True Story de Will Smith. El actor y cantante colabora en este tema con la española India Martínez, que se unió a él para el número de apertura de la ceremonia. Les acompañaron Thalía, DJ Khaled y Miami Sound Machine.

Beéle, Piso 21 y Marc Anthony - Volver

Volver, un single para ahogar el despacho, es la canción que trajo al escenario a Marc Anthony, Beéle y Piso 21.

Thalía y Los Ángeles Azules - Yo me lo busqué

La cantante y presentadora del evento, la mexicana Thalía, participó en dos números musicales. Primero se encargó de la apertura con Will Smith e India Martínez y después se unió a Los Ángeles Azules para interpretar Yo Me Lo Busqué.

Emilia, Silvestre Dangond y Gordo - Vestido Rojo y Olvidarte

La participación de Emilia en la noche fue por partida doble, que aprovechó para compartir con su público dos de sus colaboraciones más recientes. Con el colombiano Silvestre Dangond, máximo exponente del vallenato, firmó un espectacular número musical cantando Vestido Rojo. El otro número musical de Emilia lo hizo con el DJ y productor nicaragüense Gordo, con quien cantó su tema Olvidarte.

Grupo Frontera y Alejandro Sanz - Hoy No Me Siento Bien

Hoy No Me Siento Bien, la colaboración de Alejandro Sanz y Grupo Frontera, se estrenó en televisión este jueves 20 de febrero gracias a la gala de los Premios Lo Nuestro. Un numerazo que puso en pie a todo el público.

El homenaje a Manuel Alejandro de Laura Pausini, Niña Pastori, Edgar García y Carín León

El compositor Manuel Alejandro fue celebrado durante la gala al recibir el premio Visionario de lo Nuestro y un bonito homenaje musical de la mano de Laura Pausini, Niña Pastori y Edgar Barrera.

Oscar Maydon - Tu boda

Para Oscar Maydon, la gala de los Premios Lo Nuestro 2025 quedará en la memoria por ser su primera vez como nominado y por esta actuación. Cantó La Boda sobre el escenario de,l Kaseya Center de Miami, Florida.

El homenaje a La India liderado por Sergio George

El Premio Lo Nuestro a toda una trayectoria fue para La India, a la que se hizo un tributo liderado por el compositor, productor y pianista Sergio George.

Alejandra Guzmán - No Se Vale Llorar

La cantante mexicana Alejandra Guzmán regresó a la ceremonia para presentar su nueva canción No Se Vale Llorar.

Belinda - La Cuadrada

La cantante sumó a la fiesta para cantar La Cuadrada, en la que colabora con Tito Double P. El tema forma parte de su próximo álbum.

La despedida de El Alfa

"Nunca volveré a cantar", anunció por sorpresa el pasado 8 de enero el cantante El Alfa. Los Premios Lo Nuestro le han servido de despedida interpretando un medley con algunos de sus grandes éxitos.

Manuel Turizo y Xavi - En Privado

¡Menudo dúo! El colombiano Manuel Turizo y el estadounidense Xavi se sumaron a la fiesta para interpretar En Privado, su más reciente colaboración.

Reik - Mientes

Mientes fue la canción elegid a por el grupo mexicano Reik, nominado en tres categorías.

Shakira desde su gira

Shakira, nominada en nueva categorías, hizo un alto en su gira para entrar en la gala de los Premios Lo Nuestro. Uno de los momentos más celebrados de la noche.

Becky G - Querido abuelo

El de Becky G era uno de los números más esperados de la noche. La cantante y actriz, máxima nominada junto a Carín León, interpretó su tema Querido Abuelo.

Guaynaa y Venesti - My Debility

La primera vez de Guaynaa en los Premios Lo Nuestro. El puertorriqueño cantó junto a Venesti su colaboración My Debility.

Ha*Ash y Thalía - Amiga date cuenta

Prince Royce - My Girl y How Deep Is Your Love

Arthur Hanlon, Darell y Yotuel - Repetimos

--- VÍDEO ---

Arthur Hanlon, Darell y Yotuel interpretaron juntos Repetimos.

Camilo - Querida Yo

--- VÍDEO ---

Querida Yo, la canción de Camilo y Yami Safdie, debutó en televisión durante la gala.

Danny Ocean - Vitamina e Imagínate

Danny Ocean hizo una doble actuación. Primero cantó en solitario su tema Vitamina y después se unió a Kapo para cantar juntos Imagínate.

Kapo - Uwaie y Ohanna

Además de actuar junto a Ocean, Kapo hizo otros dos números en solitario. Cantó Uwaie y Ohanna.

Natti Natasha - Desde hoy