Todas las pistas que apuntan a que Rosalía presentará su cuarto álbum cantando en el Museo del Prado

Rosalía, el 4 de octubre en la Semana de la Moda de París | Getty Images

Rosalíase ha envuelto de elementos de arte más clásicos para la creación de su cuarto álbum. Así lo ha ido presentando poco a poco a través de pistas en sus redes sociales, sus outfits en eventos públicos y otras publicaciones.

Ahora confirma que su próximo proyecto —que está a la vuelta de la esquina— girará alrededor de sonidos orquestales con el misticismo y la religiosidad como punto de unión entre la música y el artista. Pero hasta ahora la cantante ha ido desglosando tantos detalles que la presentación del álbum se podría dar en un privilegiado lugar.

Después de un primer adelanto oficial de su cuarto disco, Rosalía ha anunciado la presentación del álbum a las 20:45 horas este 20 de lunes. Lo hará a través de un directo en la red social Tik tok. Si siguiera el estilo de Motomami, Rosalía podría cantar en directo las canciones de su proyecto.

Y todo apunta a que lo hará en el Museo del Prado de Madrid.

Los elementos artísticos y Santa Rosalía

Estos meses Rosalía ha hecho guiños al arte clásico.

La arista subió varios post a Instagram en los que dejaba claro que estaba visitando el Museo del Prado de Madrid, y compartía con sus seguidores la obras barrocas.

Como La maja vestida de Goya vistió en una sesión de fotos para la revista Elle, un look que ha mantenido con sus variedades en distintos actos públicos.

Lo mismo hizo en el museo Met de Nueva York, donde la artista se hizo un selfie con el cuadro Santa Rosalía intercediendo por los apestados de Palermo de Anthony van Dyck.

Ese concepto de Santa Rosalía lo ha llevado al extremo, compartiendo también carteles de la localidad con dicho nombre y luciendo alas de ángel tanto en imágenes en redes sociales como en actos públicos.

Otra de las pruebas que los fans no han pasado por alto recae en la imagen promocional del álbum de la catalana, que se vio en la Plaza del Callao de Madrid. Si se daba la vuelta al póster se podía apreciar la forma del cuadro de Mapa del Infierno de Sandro Botticelli. En él, el artista ilustra los 9 círculos del Infierno de castigo por los pecados de Dante.

Su interacción con el Museo del Prado

Todo está a punto para la presentación online del cuarto álbum de Rosalía, y precisamente en la propia publicación de la cita para todos sus fans se ha colado una nueva pista que podría señalar que la cantante actuará en el Museo del Prado para mostrar, por primera vez, su nuevo disco.

El Museo del prado ha sido uno de los elementos a destacar durante toda la promoción encubierta del proyecto musical, pero ahora ha habido la primera interacción pública: el director de Comunicación digital del museo.

"Cuando empieces a cantar R4 se cae internet", ha adelantado Bernardo Pajares. ¿Será en la institución donde trabaja donde Rosalía mostrará su nueva obra al público?