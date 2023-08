Dua Lipa, demandada por tercera vez por los derechos de su canción 'Levitating'

No es la primera vez que la canción archiconocida Levitating de la reina del pop británica, Dua Lipa, recibe una demanda.

Esta vez fue de la mano de un colaborador de la versión original del tema, el productor de música Bosko Kante. Este presentó la demanda el pasado lunes 31 de julio en un tribunal federal defendiendo que creó una pista de talk box para usarla en la versión original de la canción de Lipa, según ha informado Billboard. Sin embargo, los creadores del tema no tenían derecho a usarla en versiones remezcladas posteriores.

Precisamente, la versión más escuchada y compartida de la pieza no es la original, sino el remix que lanzó ese mismo año, en 2020, de la mano de DaBaby.

Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby (Official Music Video)

Los abogados del demandante han comunicado al medio citado que Kante intentó resolver este asunto en varias ocasiones antes de llegar a un proceso judicial, pero, según ellos, la otra parte no ha cooperado.

En la última demanda, el productor ha afirmado que Stephen Kozmeniuk, uno de los productores de la canción, se puso en contacto con él en 2014 para crear este talk box para Levitating. Kante realizó este efecto sonoro, que permite a los músicos aplicar sonidos de voz a los sonidos de un instrumento, y llegó a un acuerdo verbal para que la pista pudiera ser utilizada en el tema.

Kante defiende que dicho acuerdo no cubría expresamente ninguna otra remezcla. Según él, ni la colaboración con DaBaby, que es la tercera canción más reproducida en Youtube de Lipa, con 768 millones de visualizaciones, ni en el caso de la versión de The Blessed Madonna con Madonna y Missy Elliott tenían derechos de autor para utilizar el efecto en la canción.

Ya en 2022 el grupo de reggae Artikal Sound System acusó a la cantante de Love Again de robar el fragmento principal de la canción Live Your Life (2017). Los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer también señalaron a Lipa argumentando que había plagiado la melodía de Wiggle and Giggle All Night y de la canción de Miguel Bosé Don Diablo.

De estas dos acusaciones, solo la última sigue vigente.