Todo lo que se sabe sobre el último concierto de Shakira en Madrid

Shakira en California con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

Shakira pondrá el broche final a su paso por Madrid el próximo 12 de octubre con un concierto especial en Macondo Park. Una cita en la que la colombiana ha querido rodearse de artistas de primer nivel como Maluma, Beéle y Dani Martín, invitando a amigos y público a una gran fiesta de despedida de su residencia en la capital.

Festejar la "latinidad" con invitados

La presencia de sus compatriotas, con quienes ha colaborado en canciones como Chantaje, Clandestino o Agua, sumada a la del madrileño Dani Martín, representan esa voluntad declarada nada más aterrizar en Madrid de "unir las dos orillas del Atlántico" con su festival Es Latina, muy representativa, además, durante la celebración del Día de la Hispanidad.

"Es la oportunidad de que el mundo pueda mirar a Madrid para inspirarse y vivir nuestra latinidad", ha indicado Pino Sagliocco, el presidente de Live Nation encargado de llevar a cabo la presentación de este show que, además, implica que la artista desarrolle sus espectáculos durante cuatro días seguidos "ante la demanda popular" y "haciendo el sacrificio", como ha indicado el ejecutivo.

Sin embargo, estos tres artistas no serán los únicos que acompañarán a Shakira sobre el escenario, ya que se ha enfatizado en que la voluntad de la organización es "sorprender poco a poco", por lo que la puerta a nuevas incorporaciones a este cartel aún permanecen abiertas.

Homenaje a Lorca

Coincidiendo con el 90º aniversario del fusilamiento del poeta Federico García Lorca por parte del bando nacional durante la Guerra Civil española, Es Latina rendirá un sonoro homenaje al granadino. "Es una persona que ha inspirado al mundo, el que más nos ha hecho sentir la pertenencia a la comunidad flamenca", ha explicado Sagliocco sobre el autor de Yerma.

Un tributo que se desarrollará en La Plaza de Macondo Park, donde los paisanos del poeta Kiki Morente y la banda Lagartija Nick interpretarán su concierto de homenaje al 30º aniversario del álbum Omega, en el que Enrique Morente, padre de Kiki, y la banda fusionaron flamenco y rock con una maestría que aún hoy es recordada.

Además, este rincón flamenco lo completarán el cantaor Israel Fernández, la bailaora Belén López, Antonio Carbonell y la Oco Band.

Otros espacios de Es Latina, como La Biblioteca o Macondito, indicado para los fans más pequeños, también contarán con actividades especiales durante la jornada del 12 de octubre.

Cuándo salen las entradas a la venta

La venta general de las entradas para este último concierto de Shakira en Madrid del 12 de octubre comenzará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas. Unos tickets que, como en otros shows, estarán disponibles a través de Ticketmaster, LiveNation y El Corte Inglés al mismo precio que los anteriores.

Entradas generales

FRONT STAGE 181,50 euros

PISTA GENERAL 119,00 euros

PL1 GRADA 158,50 euros

PL2 GRADA 136,00 euros

PL2 PMR 136,00 euros

PL3 GRADA 96,50 euros

PL4 GRADA 73,50 euros

Suplemento Asiento Junto a Pasillo (s/ PL1-PL2-PL3-PL4) 17,00 euros

Entradas VIP

PLATINUM GRADA desde 119 euros / hasta 476 euros

VIP 1 - PREMIUM EARLY ENTRY VIP PACKAGE 464,50 euros

VIP 2 – EARLY ENTRY PACKAGE 328,50 euros

VIP 3 – PREMIUM SEATED VIP PACKAGE 498,50 euros

VIP 4 – SEATED VIP PACKAGE 345,50 euros

VIP 5 - GARDEN EXPERIENCE 555,00 euros

VIP 6 - TERRACE EXPERIENCE 725,00 euros

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción / compra no incluido en el precio de las entradas.