Dani Martín cantará con Shakira en su último concierto en Madrid: así fue la primera vez que actuaron en el mismo escenario en 2011

Shakira se despedirá de su residencia europea desde Madrid con un concierto de clausura el 12 de octubre desde su Macondo Park. El Día de la Hispanidad los fans de la colombiana podrá ser celebrado junto a ella con el espectacular show de Las mujeres Ya No Lloran World Tour.

Para este last dance hay muchas sorpresas preparadas, entre las que destacan sus invitados: Live Nation ya ha desvelado que junto a La Loba cantarán los colombianos Maluma y Beéle, con quienes no solo comparte nacionalidad, sino varias colaboraciones que interpretarán en el Estadio Shakira. Pero, además, la tercera confirmación ha sido la del artista madrileño Dani Martín.

Precisamente en ese concepto de "latinidad" parece que Shakira quiere incluir España con uno de los iconos de su pop rock junto a ella en esa noche tan especial. Y aunque no tienen ninguna colaboración juntos, el intérprete de Peter Pan ha compartido la noticia junto a una frase reveladora que podría indicar el tema que interpretarán: "Te dejo Madrid".

Pero, ¿de dónde nace la relación de Shakira y Dani Martín? Este 12 de octubre no será la primera vez que la de Barranquilla y el de Madrid canten juntos: sus caminos se encontraron en 2011 en Barcelona.

Una colaboración en directo en la gira 'Sale el Sol'

La historia entre Shakira y Dani Martín sobre un escenario se remonta al 29 de mayo de 2011. Aquel día, el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona acogió el arranque de la gira española de Sale el Sol, y la colombiana quiso contar con Dani Martín, precisamente cuando el cantante acababa de comenzar su aventura en solitario después de la etapa de El Canto del Loco.

En aquella ocasión el intérprete de Zapatillas fue el encargado de abrir el show. Con Pequeño, su primer álbum en solitario, estaba demostrando que su carrera podía continuar con fuerza más allá de uno de los grupos más populares del pop rock de aquel momento. Compartir cartel con una estrella internacional como Shakira suponía, por tanto, una oportunidad para presentarse ante un público multitudinario en un momento decisivo de su trayectoria.

Pero aquella noche en Barcelona tenía un protagonista añadido: el Barça acababa de proclamarse campeón de Europa tras ganar la Champions League en Wembley. La celebración de la plantilla se trasladó hasta Montjuïc, donde varios jugadores acudieron al concierto de Shakira. La presencia de los futbolistas provocó incluso que el inicio del espectáculo se retrasara más de una hora, mientras el público esperaba la aparición de la colombiana.

Dani Martín fue quien tomó el escenario antes que Shakira y se encontró con un público completamente entregado a la fiesta blaugrana. Aunque él mismo se reconocía seguidor del Atlético de Madrid, supo ganarse a los asistentes con humor y complicidad.

Cuando finalmente llegó el turno de Shakira, la celebración continuó sobre el escenario. La cantante convirtió aquella cita en una auténtica fiesta para Barcelona y, en la recta final, invitó a varios de los jugadores del Barça a acompañarla. Piqué, Xavi, Villa, Pedro, Bojan y Busquets terminaron bailando junto a ella mientras el público celebraba todavía la conquista europea.

Quince años después, aquella historia tendrá un nuevo capítulo. Esta vez será en Madrid, pero también bajo el paraguas de la gira de Shakira, aunque juntos compartiendo el mismo escenario por unos minutos.