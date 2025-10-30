Qué dice la letra de 'VEINTICINCO', la canción de Dani Martín que acompaña el inicio de la 'Gira 25 P*t*s Años'

Se dice pronto, pero Dani Martín está celebrando 25 años de carrera. El álbum debut de El Canto del Loco vio la luz en el año 2000, mientras este año el artista iniciará su Gira 25 P*tos años con numerosos conciertos en España entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.

A dos semanas de celebrar su primer show en Madrid, Dani Martín comparte una nueva canción con la que homenajea su propia trayectoria musical. Se trata de VEINTICINCO, un tema anunciado este miércoles 29 de octubre donde menciona los títulos de grandes éxitos de su carrera.

Entre otras, el madrileño alude a canciones de El Canto del Loco como Zapatillas (2005), Volverá (2005), Peter Pan (2008) y La suerte de mi vida (2008). En cuanto a su recorrido como solista, Dani Martín menciona 16 añitos (2010), Emocional (2013), Qué bonita la vida (2013), Cero (2013) o No, no vuelve (2021), el single con el que erradicó cualquier opción de reencuentro entre los miembros de su antiguo grupo.

"Que me subas los cuernos, que quieras cantar / 'La suerte de mi vida' y después 'Volverá' / '16 añitos', 'Emocional', 'Qué bonita la vida' y todo vuelve a empezar / Otra vez de 'Cero', todo vuelve a girar", canta ante los ritmos pop-rock tan característicos del artista.

Aunque Dani Martín anuncia ahora VEINTICINCO, lo cierto es que el madrileño publicó el primer adelanto de esta canción el pasado 23 de julio. En aquel extracto del tema se escuchan cuatro versos más de la canción mientras aparecen fotografías del artista a lo largo de toda su carrera.

"Suena 'Zapatillas' y después 'Peter Pan' / 'No, no vuelve', lo dije y jamás volverá / El Canto y yo estamos vivos / ¿Las manos donde están?", suena. Estos dos últimos versos los ha utilizado varias veces Dani Martín para anunciar conciertos de su Gira 25 P*tos años, ya que aluden a la inmortalidad de la música de El Canto del Loco y a la euforia de los shows.

La letra de 'VEINTICINCO', según los adelantos

Que me subas los cuernos, que quieras cantar

'La suerte de mi vida' y después 'Volverá'

'16 añitos', 'Emocional', 'Qué bonita la vida' y todo vuelve a empezar

Otra vez de 'Cero', todo vuelve a girar

Suena 'Zapatillas' y después 'Peter Pan'

'No, no vuelve', lo dije y jamás volverá

El Canto y yo estamos vivos

¿Las manos donde están?