Tyla y Future tendrán la siguiente canción del Mundial de Fútbol 2026

Tyla en el adelanto de 'Game Time', canción del Mundial de fútbol 2026 | X: FIFAWorldCup

Shakira posee la canción del Mundial de este 2026 con Dai Dai, pero, por más que ella posea el gran himno de este evento, no es la única artista que tiene una canción relacionada con la FIFA.

Recientemente se estrenó el tema Goals, de Anitta, LISA y Rema, pero no podemos olvidarnos de Por ella, de Belinda y Los Ángeles Azules; Echo, de Daddy Yankee y Senseea; Lighter, de Jelly Roll y Carín León; e Illuminate, de Jessie Reyez y Elyanna.

Ahora, la FIFA nos ha sorprendido con el anuncio de un nuevo tema:Game Time, de Tyla y Future.

La canción completa verá la luz el 29 de mayo y se espera que no sea la última que se publique.

Al parecer, el tema tendrá una parte con el estilo de hip-hop típico del cantante de Mask Off, pero se espera que tenga un cambio de ritmo en el fragmento de Tyla, con un estilo que mezcle el pop y el R&B.