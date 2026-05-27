Tyla y Future tendrán la siguiente canción del Mundial de Fútbol 2026
La canción será la séptima publicada como canción oficial de la FIFA World Cup 2026, siendo el tema principal Dai Dai de Shakira.
Todos los looks de Shakira en el videoclip de 'Dai Dai', el himno del Mundial
Anitta, LISA y Rema estrenan 'Goals', el otro himno del Mundial de Fútbol 2026
Shakira posee la canción del Mundial de este 2026 con Dai Dai, pero, por más que ella posea el gran himno de este evento, no es la única artista que tiene una canción relacionada con la FIFA.
Recientemente se estrenó el tema Goals, de Anitta, LISA y Rema, pero no podemos olvidarnos de Por ella, de Belinda y Los Ángeles Azules; Echo, de Daddy Yankee y Senseea; Lighter, de Jelly Roll y Carín León; e Illuminate, de Jessie Reyez y Elyanna.
Ahora, la FIFA nos ha sorprendido con el anuncio de un nuevo tema:Game Time, de Tyla y Future.
La canción completa verá la luz el 29 de mayo y se espera que no sea la última que se publique.
Al parecer, el tema tendrá una parte con el estilo de hip-hop típico del cantante de Mask Off, pero se espera que tenga un cambio de ritmo en el fragmento de Tyla, con un estilo que mezcle el pop y el R&B.