¿Es la última foto de Jake Gyllenhaal una respuesta a Taylor Swift?

Dos meses después del lanzamiento del nuevo videoclip de All To Well , la canción que dicen habla de la ruptura de Taylor Swift y Jake Gyllenhall , el actor ha posado en una revista con un look sospechoso. ¿Es una respuesta a la cantante?

La última sesión de fotos de Jake Gyllenhaal en una revista ha puesto nerviosos a los fans de Taylor Swift. ¿Es un ataque a su ídolo? ¿Está respondiendo a su versión de 10 minutos de la canción All Too Well, que la cantante lanzó en noviembre y que muchos dicen que habla de su relación?

Todo apunta a que sí, pero vamos por partes y lo primero es ver la foto.

Jake Gyllenhaal es uno de los protagonistas del especial las Mejores actuaciones de 2022 de W Magazine, que incluye a 35 actores y actores. Gyllenhaal entra en esta selección por su trabajo en The Guilty. Para esta sesión aparece con una camisa roja y unas gafas rojas con forma de corazón colocadas sobre la cabeza.

Unas gafas rojas con forma de corazón... ¿no son esas las que lleva Taylor Swift en el video de su canción 22, la cual forma parte del álbum Red, que a su vez incluye la canción All Too Well? Sí, lo son.

El look lo firma la estilista Sara Moonves, que no dice de quién es la idea pero sí asegura en Instagram que Jake se sintió inspirado en la sesión. Si no fue suyo el plan, al menos aprobó la idea de Mooves.

La historia tras el videoclip de 'All Too Well'

All Too Well forma parte del álbum Red, que Taylor Swift volvió a grabar en noviembre de 2021 y del que en 2020 dijo en Rolling Stone que es su "único álbum de ruptura real".

Dentro de ese álbum, All Too Well se considera la canción por excelencia de ruptura, acreditando a Taylor como una de las mejores compositoras de todos los tiempos. En esta balada, la cantante se desahogó sobre el sufrimiento que vivió tras la ruptura con el actor Jake Gyllenhaal.

Según parece, el propio intérprete rompió la relación porque no se sentía cómodo con la atención mediática que empezaron a recibir. Además, la diferencia de edad en la pareja también fue un punto de quiebre en el amor que ambos se profesaban y la artista ha dejado entrever en alguna ocasión que el propio Gyllenhaal trató de ocultarla durante mucho tiempo: “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien / Y eso me dio ganas de morir”.

En el video Taylor muestra a través de la historia de sus dos protagonistas todo lo que no sabemos sobre su ruptura con el actor de Brokeback Mountain.

La reacción de Gyllenhaal

El lanzamiento del videoclip no tuvo respuesta de Gyllenhall, pero sí de su círculo más cercano.

Según dijo una fuente a E! News, "a Jake no le interesa nada de eso [del videoclip], no lee chismes ni le presta atención a estos temas… está viviendo su vida, enfocado en sí mismo e ignorando el ruido".

¿Es realmente así o esta foto indica que al menos se lo toma con humor?