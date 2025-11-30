Último concierto de Joaquín Sabina: el artista se despide de los escenarios desde el Movistar Arena

El cantautor y poeta Joaquín Sabina durante su actuación este lunes, en el Movistar Arena de Madrid. | EFE/ Rodrigo Jiménez

Joaquín Sabina no necesita presentación. Su carrera, que abarca más de cinco décadas, llega a su fin, o al menos sobre los escenarios.

El cantautor es considerado un maestro de la música gracias a su talento, forjado por poesía, rebeldía e ironía volcadas en canciones. Y tras una vida siempre envuelto de poesía y música, dice adiós a un público que siempre lo ha acompañado.

Una vida siempre acompañada por la música

Nacido en Úbeda, Jaén, Sabina se ha convertido en uno de los cantautores más emblemáticos de habla hispana, llevando por bandera una obra que funciona como puente entre la literatura y la música.

El artista empezó en su juventud escribiendo poesía y componiendo canciones, que empezó a cantar junto a una banda que formó con amigos. Su carrera comenzó a tomar forma en Madrid a finales de los años setenta.

Álbumes como Malas compañías, Hotel, dulce hotel, Física y química o 19 días y 500 noches forman parte de una banda sonora española sin precedentes. Sus letras, siempre incisivas, mezclan el humor, el desencanto, el amor, lo canalla... Todo ello consiguiendo que su manera de componer fuera única y reconocible.

De hecho, tal es su arte con la escritura que más allá de la música el de Jaén ha publicado poemarios. Y todo ello ha sido siempre reconocido con premios, homenajes y distinciones.

Hola y Adiós, una última gira

Joaquín Sabina se ha despedido este último año con una última gira sobre los escenarios a sus 76 años.

"No va a haber un interrogante al final de esta gira, es el fin y tengo muchas ganas de quedarme en casa, de ser menos una persona pública a la que matan a selfies cuando sale a la calle y de dedicarme a leer y a pintar", adelantó el artista al periodista Carlos del Amor. Y así ha sido.

El tour ha recorrido España y Latinoamérica con un significado especial: más que una serie de conciertos, ha sido un ritual de agradecimiento entre el artista y su público. En total y contando con el último, el artista ha dado 71 recitales para despedirse de su público.

En cada show, Sabina ha repasado las canciones que acompañaron su trayectoria y la de varias generaciones, sentado ante el micro y la guitarra.

Este 30 de noviembre marca el final de Hola y Adiós y de una carrera de décadas sobre el escenario. Un concierto especial en el Movistar Arena, que se convierte en el décimo de esta gira en dicho recinto, compartiendo récord con Dani Martín.