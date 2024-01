Úrsula Corberó revela cómo Madonna le propuso subirse al escenario durante su concierto en Barcelona

Úrsula Corberó y Madonna se conocen, no es ningún misterio, y pudimos ver la gran complicidad que existe entre ellas cuando la actriz subió al escenario a bailar durante su concierto en Barcelona. En una entrevista con un medio norteamericano, ha explicado cómo le propuso hacerlo y que sintió.

La casa de papel supuso el salto al estrellato a varios actores españoles como Úrsula Corberó, muy popular por su papel de Tokio. Fue una de las series más vistas durante su emisión hasta que finalizó en diciembre de 2021.

Aprovechando su última temporada, la actriz catalana acudió al programa The Tonight Show y reveló a Jimmy Fallon que conocía, e incluso podría decirse que era buena amiga de Madonna . Se vieron por primera vez en el avión que viajaba de Los Ángeles a Madrid y la cantante se le acercó y dijo: "Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido".

Se intercambiaron los números de teléfono: "¡Veía a Madonna con mi teléfono en su mano!", añadió.

Y llegó el gran día. Pudimos verlas juntas durante su concierto en Barcelona. La cantante invitó a Corberó a subirse con ella al escenario del Celebration Tour para hacer juntas la performance de Vogue, uno de los temas más icónicos de la reina del pop.

La protagonista de La Casa de Papel, que se dejó llevar por la emoción a pesar de tener que seguir una coreografía con bailarines y carteles, lució un traje de chaqueta negro con unas botas moteras altas.

Han pasado varios meses desde el concierto, pero la gente no se ha olvidado que Úrsula y Madonna se conocen. En una entrevista reciente en Today with Hoda & Jenna para promocionar la película Lift, la actriz volvió a ser preguntada por su amistad con la reina del pop.

Los presentadores alucinaron cuando repitió que se habían conocido en un avión: "Se me acercó y me dijo que era mi fan", antes de explicar cómo Madonna la había invitado a subirse al escenario con ella: "Iba a dar un concierto de Barcelona y yo estaba allí, así que me envió un mensaje".

En un mar de sorpresa, fliparon cuando ella reveló que se habían enviado mensajes: "Podría decirse que somos amigas, no mejores amigas, pero amigas".

