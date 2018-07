Usher, Nicki Minaj y Pharrell Williams presentan el vídeo 'She came to give it to you'

Ya puedes ver el vídeo de la nueva colaboración entre Usher y Nicki Minaj producida por Pharrell. She came to give it to you es un tema funky que funciona como el segundo single del nuevo trabajo de Usher tras Good kisser .

Usher y Nicki Minaj en 'She came to give it you' / europafm.com

She came to give it to you es el nuevo single de Usher producido por Pharrell Williams y donde colabora Nicki Minaj. El creador de Happy le da su característico estilo funky a esta canción que será el segundo sencillo del próximo trabajo de Usher, todavía sin título ni fecha de publicación.

No es la primera vez que los tres artistas colaboran juntos. Nicki Minaj y Usher ya lo hicieron en el tema Lil Freak y Pharrell produce y colabora en el tema Twisted, incluido en Looking 4 Myself.

¿Qué te parece este nuevo tema?