Veintiuno convierte la vida en una celebración en las Noches del Botánico de Madrid

Veintiuno, la banda de Toledo liderada por Diego Arroyo, ha invadido el escenario de las Noches del Botánico de Madrid, uno de los festivales de música más reconocidos de la capital por celebrarse en un ambiente idílico: el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Este jueves 18 de junio, el grupo —formado en 2011— ha celebrado el primer concierto de su carrera en este evento... algo meritorio teniendo en cuenta que su trayectoria está marcada por actuar en festivales.

El show forma parte de la gira Mitología Tour, que incluye las cuatro actuaciones de Veitiuno como telonero de La Oreja de Van Gogh en 2026. Diego Arroyo (voz y guitarra), Pepe Narváez (batería), Yago Banet (bajo), Rafa Pachón (guitarra) y otros dos músicos han protagonizado un espectáculo lleno de vitalidad con un mensaje claro: hay que vivir el momento.

"Os pido que seáis conscientes de que estar aquí vivos es el triunfo de nuestra vida"

Hacia el final del show, Diego Arroyo ha contenido la emoción para recordar al público que "la vida dura un día, y ya es casi mediodía". "Hoy habéis venido a ver un concierto con gente que queréis. Vivimos en una era en la que vivimos todo a través de una pantalla. Os pido que seáis conscientes de que estar aquí vivos es el triunfo de nuestra vida", ha dicho durante un emotivo discurso sobre la salud mental.

Bajo el propósito de pasarlo bien, Veintiuno ha hecho disfrutar a unas 3.000 personas. "Queremos perder la cabeza para buscarla con Veintiuno en las Noches del Botánico", decían los carteles de algunos fans del grupo, cuya discografía fusiona el rock alternativo con el indie pop.

21 canciones y tres invitados

Tras una intro a cargo del saxofón, el concierto ha empezado por todo lo alto con Perder los modales y La ruina, la colaboración de Veintiuno con Niña Polaca y La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Acto seguido han sonado Troya, su último tema, y Irremediable, su fusión con Siloé que ha desatado la euforia entre el público con saltos y palmas.

Una pequeña exhibición del batería ha dado paso a Mitología, la canción que da nombre a la gira y que trata sobre dejar huella en la vida de otra persona: "Y no me digas / Que se ha acabado porque es mentira / Lo nuestro nunca va a ser historia / Porque ya somos mitología". En esta actuación, Diego Arroyo ha utilizado un teléfono vintage de color rojo a modo de micrófono.

"Es probablemente el recinto más bonito para ver un concierto de cualquier género", ha dicho el vocalista. "Tiene la programación más increíble, y nos han admitido en esa programación. Estamos emocionados porque estamos en nuestro primer Botánico", ha recordado antes de interpretar Nudes, la colaboración del grupo con Chica Sobresalto.

Y así, ha llegado la primera sorpresa de la noche: "Tienen todos ustedes el privilegio de recibir en este escenario desde Buenos Aires a Malena Villa", ha presentado Diego Arroyo, quien ha cantado Complicidad con esta cantante argentina que ha terminado el tema guiñándole un ojo al público a través de la pantalla.

El show ha seguido cargado de energía con La llorería, Mañana lo dejo y Leona, mientras el momento más íntimo ha llegado con Puñalada. En este tema, Diego Arroyo se ha quedado solo en el escenario con la única compañía de su guitarra: "Voy a hacerme un tatuaje / Donde fue tu puñalada / Porque ya se está curando / Y me gustaba que me recordase a ti", dice el estribillo.

Sin descanso entre medias, Iván Ferreiro ha llegado al escenario para interpretar La La Land. Esta colaboración ha sido muy especial, pues Diego Arroyo actuó en 2024 como invitado en el concierto del gallego en las Noches del Botánico. Dos años después, la historia se ha repetido a la inversa.

Tras Pide un deseo por mí, Veintiuno ha interpretado una breve versión de La vereda de la puerta de atrás, de Extremoduro, a la que le ha seguido Desvelo. Durante Estarás, Diego Arroyo ha bajado a la pista para cantar el tema entre el público: "Pensando cuando suene nuestra canción / En cómo te trata la vida cuando no estoy alrededor".

"Las cosas más importantes / Son las que nunca decimos", dice la letra de Vidas pasadas. Pero Diego Arroyo no se ha quedado con las ganas de reivindicar la salud mental. Ha sido en este momento cuando el vocalista ha pedido al público que se olvide de los móviles durante Cabezabajo. En esta actuación, la voz de Diego ha sonado visceral y desgarradora: "Estoy cabeza abajo / Tengo el cerebro en blanco / Nadie lo ha venido a buscar / Puedes quedarte la mitad / Si es que te atreves a jugar". Tras presentar a la banda, el cantante ha terminado la canción sentado con la cabeza agachada y el público ha querido dedicarle una gran ovación por regalarles un momento tan sincero.

El tercer invitado de la noche ha sido Justo, el cantante y líder de la banda que ha actuado en las Noches del Botánico justo antes de Veintiuno: Silvestre y La Naranja. Así, han interpretado Ya no nos hablamos antes de continuar el show con La toscana, donde Diego Arroyo ha modificado un poco el último verso de la canción para gritar "Gastar mis siete vidas curando toda vuestra puta pena". Ese ha sido, sin duda, el objetivo del grupo durante la hora y media que ha durado el concierto.

Veintiuno en las Noches del Botánico de Madrid | Noches del Botánico

Después de pedir aplausos para el equipo técnico, la noche ha llegado a su fin con dos de los mayores éxitos del grupo: Dopamina y La vida moderna, donde el público ha cantado a capela antes de que Veintiuno cerrara el evento con un último estribillo muy potente. Y con una reverencia final, los miembros de Veintiuno se han despedido del público con el propósito cumplido: conseguir que la vida sea una celebración.