Veintiuno presenta 'La Balada de Delirio y Equilibrio', un disco que marca un antes y un después

La Balada de Delirio y Equilibrio es el final de un largo proceso de composición, pero también el inicio de una nueva vida para las 13 canciones que forman el quinto disco de Veintiuno, un proyecto que no solo recoge su evolución musical, sino que encapsula lo que para ellos es "una idea loca".

Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Jaime Summers han cogido la canción de 2018 Delirio y Equilibrio y la han convertido en un LP completo, como quien se inventa el destino y lo retuerce negándose a que termine la historia, dándole más capítulos, más canciones.

"Es un disco sobre el destino, sobre que a la gente le pasan cosas que no esperan", decía el vocalista en la presentación del álbum en el Teatro Magno de Madrid este jueves ante un nutrido grupo de fans y mucha prensa musical.

La Balada de Delirio y Equilibrio es el resultado de muchas horas de disociación. Cada miembro de la banda lo trabajaba entre instrumentos y ordenadores mientras viajaban en furgoneta a cada bolo de su anterior gira, dándole a cada verso y cada nota el mimo que requería.

Una narrativa musical tejida cuidadosamente que han compartido con cuatro colaboradores. Enol en el tema Acantilado —que salió al escenario a cantar con ellos—, Irremediable con Siloé, Nunca la primera con Despistaos y Complicidad con la artista argentina Malena Villa. Ella fue la sorpresa de una noche de celebración en la también ha habido tiempo para anécdotas. "Puñalada la escribí en el salón mientras Adán, nuestro tour mánager, cocinaba la cena y yo me puse a mamonear con la guitarra", contaba sentado en el escenario un Diego cómodo, divertido y juguetón que se reconocía un pelín obsesionado con el tarot, imaginario que recorre los visuales.

Este disco no es Dopamina, no es La Vida Moderna. Es un paso más allá, un disco que marcará un antes y un después en la trayectoria de Veintiuno. Este viernes 4 de abril, cuando las canciones vean la luz, todo cobrará sentido. No hace falta que nos lean las cartas para saberlo.