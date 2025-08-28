¿Vendrá a España? Ariana Grande anticipa el anuncio de su gira en 2026

"Nos vemos el próximo año. Cargando anuncio...". Con estas palabras, Ariana Grande ha anticipado este miércoles 27 de agosto el anuncio de su nueva gira de conciertos tras el estreno del álbum eternal sunshine deluxe: brighter days ahead (2025). Lo ha hecho con un vídeo en el que etiqueta a la compañía Live Nation, por lo que no cabe duda de que muy pronto desvelará las ciudades en las que actuará.

Ariana Grande y España

Desde España, sus fans se preguntan si Grande pasará por Madrid o Barcelona, algo que de momento solo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de su carrera. Ambos conciertos tuvieron lugar en la capital catalana los días 16 de junio de 2015 y 13 de junio de 2017 con sus giras The Honeymoon Tour y Dangerous Woman Tour, respectivamente.

Su última gira, Sweetener World Tour, fue hace seis años. Con ella, la estadounidense no pisó suelo español, aunque sí actuó en otras ciudades europeas como Londres, Birmingham, París, Viena o Berlín. Con aquel tour, Grande celebró un total de 101 conciertos, mientras ahora la artista asegura que su nueva gira no será excesivamente larga.

"Estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco"

"Estoy encontrando un equilibrio entre muchos proyectos y emprendimientos que me encantan, y hacerlo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantar para todos vosotros el próximo año, incluso si es solo por un poco", escribió la cantante a mediados de julio.

"Es muy tonto por parte vuestra parte asumir que, solo porque tengo mis manos llenas con muchas cosas, planeo abandonar el canto y la música...", dijo sobre su focalización en su carrera como actriz. "Puede que [la gira] no se vea exactamente como era antes, pero prefiero cómo se ve en mi cabeza. Me estoy divirtiendo. Me siento agradecida, emocionada e inspirada".

Habrá que esperar para descubrir si Ariana Grande actuará en España durante el 2026. De no ser así, los fans más incondicionales tendrían que asistir a alguna otra ciudad europea.