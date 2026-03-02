La verdad sobre la web 'The Death of Mayhem' que cita a los fans de Lady Gaga el 13 de abril en Nueva York

Las alertas han saltado entre los fans de Lady Gaga. Una misteriosa web ha aparecido este domingo con el nombre The Death of Mayhem despertando toda clase de dudas entre los little monsters.

La web en cuestión cita a los seguidores de la intérprete de Abracadabra en un misterioso lugar de Nueva York el lunes 13 de abril, día del fin de gira de The Mayhem Ball en Madison Square Garden.

Lady Gaga, al margen del evento

¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de este evento? ¿Qué papel juega la cantante en esta cita? Son algunas de las preguntas que surgen al hilo de la aparición de este sitio que no tiene nada que ver con la cantante.

Según indican en la propia web, The Death of Mayhem Afterparty es una celebración independiente para fans inspirada en el arte y el impacto de Lady Gaga, que reúne a los fans para celebrar Mayhem por última vez.

"Este evento no está afiliado, respaldado ni patrocinado, por Lady Gaga ni por sus representantes oficiales", señalan en letra pequeña.

En qué consiste The Dead Of Mayhem Afterparty

Más allá de la fecha (lunes 13 de abril), la hora (23:00 horas) y la ciudad (Nueva York), poco más se sabe de este afterparty que se celebrará en un un lugar secreto a pocos metros de Madison Square Garden.

"Nos reunimos para dar el último descanso a Mayhem al más puro estilo Gaga", apuntan en este sitio sobre el evento para honrar este disco y reunirnos por última vez.

"Presentamos el evento más decadente y macabro de la temporada", dicen los seguidores de Lady Gaga que señalan que el aforo de este evento gratuito es limitado: "Solo se admitirá a un puñado de pequeños monstruos. Los tickets se asignan por orden de llegada". Quienes se inscriban antes recibirán una invitación y un mail con el lugar exacto de la cita.

Lady Gaga está actualmente envuelta en el final de The Mayhem Ball con 18 fechas entre marzo y abril de 2026. Entre las paradas pendientes, están Atlanta, Miami, Washington, Boston, Montreal y Nueva York.